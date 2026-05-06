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La Policía de Santa Cruz intensifica trabajos para dar con el paradero de Aníbal Eduardo Cepeda, un hombre de 72 años. Se ha pedido colaboración a la comunidad de Río Gallegos y difundido información del vecino, ya que desde hace días su familia no tiene contacto con él.

Cepeda es de contextura delgada, tez blanca, mide aproximadamente 1,60 metros y tiene el pelo corto y canoso. Estos datos fueron difundidos para facilitar su identificación por parte de vecinos y vecinas de la capital provincial.

Este martes por la noche hubo allanamientos para localizarlo que se extendieron hasta pasada la medianoche. En la causa ya interviene la División de Investigaciones.

Los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en calles Cantarutti al 1300 y en Cañadón León al 400. Fuentes policiales precisaron a La Opinión Austral que hubo dos personas demoradas y trasladadas a la comisaría, en el marco de una de las lineas investigativas que lleva adelante la DDI. No obstante, se continúa trabajando para poder dar con el vecino.

En tanto, el lunes por la noche también se habían realizado rastrillajes para dar con el vecino, en las inmediaciones de calle Alcorta y Comodoro Rivadavia

Su paradero continúa siendo un misterio. Trascendió que su familia no tendría contacto con él desde el 20 de abril, pero la denuncia fue radicada recién esta semana.