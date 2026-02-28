Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Personal de la División Cuartel Uno intervino durante la madrugada de este sábado ante un principio de incendio registrado en un local comercial de Río Gallegos.

El hecho se reportó alrededor de las 04:45, cuando una dotación acudió con la unidad 805 hasta la intersección de avenida Balbín y calle Borges tras recibirse un llamado de emergencia que alertaba sobre un foco ígneo en el inmueble.

Al arribar, los efectivos constataron que la situación ya había sido controlada por personas que se encontraban en el lugar, evitando así la propagación del fuego.

Origen del incidente

Según se verificó, el episodio se produjo de manera accidental a raíz de una contingencia eléctrica localizada en el tablero de llaves térmicas, lo que generó el principio de incendio.

Tareas realizadas

Los bomberos llevaron adelante una inspección ocular completa del establecimiento con el objetivo de descartar focos secundarios o riesgos remanentes en la instalación eléctrica, garantizando que el lugar se encontrara en condiciones seguras.

Asimismo, se brindaron recomendaciones preventivas a la propietaria del comercio para la reparación del sistema y su adecuado mantenimiento, a fin de evitar nuevos episodios.

Gracias a la rápida reacción de los vecinos y la intervención preventiva del personal especializado, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales de consideración.