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Un caso violento llamó la atención en la localidad de Puerto Deseado. El diario La Opinión Austral conoció que los efectivos de la Comisaría local actuaron de oficio tras recibir un llamado de emergencia de un vecino del barrio 70 Viviendas, quien denunció que su hijo estaba ocasionando destrozos en su propiedad.

Al llegar al lugar, el padre relató que se encontraba trabajando cuando recibió el aviso de lo que ocurría. Al arribar al domicilio, su otro hijo le informó que su hermano se había presentado en la vivienda y había golpeado violentamente la puerta principal y una ventana trasera, rompiendo los cristales. Lo hizo con las manos envueltas en un buzo, sin llegar a ingresar al interior de la casa.

El motivo del ataque fue la intención del joven de retirar sus pertenencias personales, ya que se había mudado del hogar días antes. El hombre aclaró que ya existían conflictos previos con su hijo, incluso con una denuncia anterior por agresiones físicas. Por este motivo, solicitó formalmente la acción penal y que se adopten medidas de protección para su seguridad.

Personal de Criminalística realizó las inspecciones técnicas y se tomó declaración al damnificado. Se aguarda la citación del otro hermano presente en el momento para completar el testimonio. La causa quedó a disposición del magistrado interviniente, el doctor Sergio Poisson.