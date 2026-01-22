Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el corazón del verano patagónico, cuando las rutas santacruceñas se ven colmadas por turistas y vecinos que se trasladan hacia distintos puntos de la provincia, la Policía Caminera desplegó un fuerte operativo preventivo. El balance dejó cifras contundentes, pero también una señal de alerta: varios conductores fueron detectados circulando con alcohol en sangre en un contexto de alto tránsito vehicular.

De acuerdo a la información a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que, entre el 12 y el 18 de enero, la Policía Caminera de la provincia de Santa Cruz llevó adelante un amplio despliegue de controles en rutas nacionales y provinciales, con el objetivo de reforzar la seguridad vial durante uno de los momentos de mayor circulación del año. Las vacaciones de verano, el recambio turístico y los viajes familiares convierten a enero en un mes crítico para la prevención de siniestros, especialmente en extensos tramos de ruta donde la imprudencia puede tener consecuencias graves.

Durante esa semana se controlaron 12.954 vehículos y se identificaron 39.135 personas, un número que refleja la magnitud del movimiento registrado en los accesos a las principales localidades y corredores turísticos. En ese marco, se labraron 42 actas de infracción y se concretaron 13 secuestros vehiculares por distintas irregularidades, además de seis retenciones de conductores que dieron positivo en los test de alcoholemia.

Los controles también abarcaron también a micros de larga distancia. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Este último dato encendió una luz de advertencia. Circular alcoholizado no solo constituye una falta grave, sino que representa un riesgo directo para terceros, más aún cuando las rutas se encuentran saturadas por turistas que, en muchos casos, no conocen en profundidad los caminos, las distancias ni las condiciones climáticas cambiantes de la Patagonia. Un segundo de distracción o una maniobra imprudente puede derivar en tragedias que se repiten cada verano.

El operativo también permitió detectar a una persona que registraba medidas vigentes en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), quien era requerida por la Justicia. Tras fijar domicilio, continuó su recorrido conforme a lo dispuesto por las autoridades competentes, lo que demuestra que estos controles no solo apuntan a la seguridad vial, sino también al fortalecimiento de la prevención del delito en general.

Desde la fuerza remarcaron que los controles se mantendrán de manera sostenida durante toda la temporada estival, haciendo especial hincapié en la conducción responsable, el respeto por las normas de tránsito y la tolerancia cero al alcohol al volante. La presencia policial en rutas y accesos urbanos busca disuadir conductas de riesgo y, al mismo tiempo, generar conciencia en quienes transitan por la provincia.