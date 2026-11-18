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Bajo una premisa operativa, la Policía de Santa Cruz desplegó durante la jornada de ayer martes dos exhaustivos operativos de control en puntos neurálgicos de Puerto San Julián, inspeccionando desde depósitos de encomiendas hasta colectivos de pasajeros con el respaldo técnico de seis canes biodetectores especialmente entrenados.

La doble intervención estuvo coordinada por el Departamento Investigación del Delito Organizado Zona Centro -dependiente de la Dirección General de Investigaciones y la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones– en el marco de las políticas sostenidas de lucha contra el narcotráfico en el interior santacruceño.

El primer tramo del despliegue preventivo comenzó a las 10:30 horas y se extendió hasta el mediodía. En esa franja matinal, efectivos de la División Narcocriminalidad de Puerto San Julián trabajaron de manera articulada junto a la Sección Canes, ingresando a los centros de recepción y despacho de paquetería de la localidad portuaria. Con la participación de los guías especializados y los perros detectores K-9 “Aika“, “Saya” y “Bruno“, los uniformados revisaron minuciosamente bultos, cajas y encomiendas en las firmas Correo Argentino, Vía Cargo, Cruz del Sur, Transcont, Oro Negro y en el sector de cargas de la Terminal de Ómnibus local. Según el reporte oficial, el rastrillaje en las empresas logísticas culminó sin que se constataran novedades de índole judicial.

Sin embargo, la tarea preventiva continuó horas más tarde con un segundo operativo de mayor alcance nocturno, desarrollado entre las 23:00 horas de ayer y las 03:30 de esta madrugada. En esta oportunidad, personal del Departamento Investigación del Delito Organizado Zona Centro volvió a unir esfuerzos con la Sección Canes -esta vez con los ejemplares “Enzo“, “Luca” y “Anubis“- para montar un dispositivo de control sobre pasajeros y unidades de transporte público de corta y larga distancia que arribaban o partían desde la Terminal de Ómnibus sanjulianense.

A lo largo de esas cuatro horas y media de labor en los andenes, los efectivos procedieron a la identificación de ciento cincuenta y siete personas y al control de siete colectivos, cargando los datos filiatorios en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) para verificar eventuales requerimientos de la Justicia. Como fruto de ese entrecruzamiento informático, los investigadores detectaron que sobre uno de los viajeros pesaba una medida judicial vigente en el marco de una causa por el delito de estafa, por lo que se procedió de inmediato a realizar la debida notificación conforme a las directivas impartidas por la magistratura interviniente.

Durante el pasaje de los perros biodetectores por las bodegas y los bolsos de mano, se produjo además una situación que puso a prueba tanto el olfato de los animales como el protocolo legal vigente en la Argentina. Uno de los canes realizó una marcación pasiva precisa sobre un equipaje particular; al solicitar la apertura e identificación correspondiente, los efectivos constataron que su propietario contaba con la autorización vigente del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), encuadrándose el traslado dentro del marco normativo nacional habilitado para uso medicinal.