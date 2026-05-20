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Las tareas de prevención y fiscalización rural continúan intensificándose en distintos puntos de Santa Cruz. Durante los últimos días, personal de las Divisiones Operaciones Rurales desplegó una serie de procedimientos en localidades como Río Gallegos, Caleta Olivia, Gobernador Gregores y Perito Moreno, en el marco de un esquema de controles orientado a combatir delitos vinculados al ámbito rural, el transporte irregular de animales y las infracciones a las normativas provinciales.

Sin embargo, uno de los procedimientos que más llamó la atención se desarrolló en Río Gallegos, donde efectivos policiales detectaron irregularidades vinculadas al transporte de fauna silvestre y avanzaron además con un allanamiento judicial que dejó resultados positivos.

Fuentes policiales informaron que en instalaciones de un frigorífico se llevaron adelante controles específicos relacionados con el traslado de animales silvestres. Allí, según pudo saber La Opinión Austral el personal interviniente constató un exceso en la cantidad de guanacos transportados, situación que derivó en actuaciones administrativas y judiciales conforme a la legislación vigente.

Momento en el que se realizaba uno de los controles viales. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El operativo se enmarca dentro de las tareas de control que buscan evitar la comercialización irregular de fauna y garantizar el cumplimiento de las disposiciones vinculadas a la preservación de especies autóctonas de la Patagonia.

En Santa Cruz, el control sobre el transporte y faena de animales silvestres se convirtió en un eje prioritario para las fuerzas de seguridad rurales debido al incremento de procedimientos detectados en rutas provinciales y establecimientos vinculados a la actividad ganadera y frigorífica.

A esto se sumó otro importante avance investigativo concretado también en la capital santacruceña. En el marco de una causa judicial en curso, personal policial realizó un allanamiento sobre Ruta Nacional Nº 3, específicamente en Chacra 160, Parcela 3.

Según se informó oficialmente, el procedimiento arrojó resultados positivos y permitió secuestrar distintos elementos considerados de interés para la investigación. Además, un hombre quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.

Aunque desde la fuerza no trascendieron mayores precisiones sobre el expediente, el operativo se inscribe dentro de las investigaciones que lleva adelante el Departamento de Seguridad Rural en relación con delitos vinculados al ámbito ganadero y actividades irregulares en zonas periurbanas y rurales.