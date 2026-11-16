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Gracias a la rigurosidad técnica y al ojo entrenado de los especialistas de la Policía de Santa Cruz, una camioneta marca Ford Ranger quedó formalmente secuestrada a disposición de la Justicia luego de que se constatara que la numeración de su motor presentaba evidentes signos de adulteración, frustrando así la circulación de un rodado con graves irregularidades registrales en las calles de Río Gallegos.

La secuencia operativa se inició exactamente a las 13:30 horas de este lunes en las instalaciones de la División Planta Verificadora de Río Gallegos, una dependencia estratégica que funciona bajo la órbita de la Superintendencia de Bomberos de la Policía de Santa Cruz. Allí se había presentado una camioneta Ford Ranger con el objetivo de cumplimentar la inspección física obligatoria requerida para la expedición del Formulario 12, un documento indispensable en la Argentina para concretar cualquier transferencia de dominio ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.

Durante el desarrollo de la inspección pericial de rutina, el personal técnico especializado sometió los guarismos identificatorios de la unidad a los controles de rigor. Según pudo saber La Opinión Austral, fue en el bloque del motor donde los peritos advirtieron de inmediato que algo no cerraba: lejos de exhibir la tipografía limpia y uniforme de fábrica, la numeración presentaba claras señales de haber sido rebajada y regrabada mediante el estampado con cuños no originales, una maniobra delictiva habitualmente empleada para intentar blanquear o disimular la procedencia ilícita de autopartes o vehículos completos.

Ante la contundencia del hallazgo técnico, el personal de la Planta Verificadora activó sin demoras el protocolo establecido para este tipo de delitos contra la fe pública y la propiedad automotor. En una acción articulada entre distintas áreas de la fuerza santacruceña, se dio inmediata intervención a los efectivos de la División Comisaría Segunda -dependencia con jurisdicción en el sector- para labrar las actuaciones sumariales correspondientes y notificar al magistrado de turno.

Paralelamente, se solicitó el concurso de la grúa perteneciente a la Dirección General de Policía Caminera, cuya dotación se hizo presente en el predio para concretar el traslado seguro y el posterior resguardo judicial de la camioneta Ford Ranger. De este modo, el rodado quedó formalmente incautado y depositado bajo custodia oficial a la espera de las pericias metalográficas complementarias y de las resoluciones judiciales que permitan determinar el origen real del impulsor y las eventuales responsabilidades penales de quienes intervinieron en la operación.