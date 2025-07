Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una preocupante advertencia comenzó a circular en las últimas horas entre vecinos de distintas localidades de la provincia de Santa Cruz. A través de mensajes reenviados en grupos comunitarios y redes sociales, se alertó sobre la presencia de un grupo de personas que, haciéndose pasar por empleados del Ministerio del Interior y presuntos agentes de “Asuntos Internos”, estarían recorriendo barrios y tocando timbres con la excusa de verificar documentos en el marco de un supuesto operativo censal.

Según los testimonios recogidos por autoridades del Ministerio de Seguridad, estas personas —vestidas de manera formal y portando lo que aparentan ser credenciales oficiales— aseguran estar autorizadas por el Estado para realizar controles de identidad. Para dar mayor credibilidad a su historia, se presentan con computadoras portátiles, dispositivos biométricos y listas impresas con nombres y direcciones. El objetivo declarado: tomar fotografías, huellas digitales y otros datos personales “para actualizar los registros censales”.

Lo inquietante es que, una vez dentro de las viviendas, estos falsos funcionarios aprovechan el momento para cometer robos. Algunas víctimas, que prefirieron mantener el anonimato, relataron que mientras uno de los supuestos agentes entretenía al dueño de casa con preguntas y solicitudes de documentación, otro ingresaba a distintos ambientes y sustraía pertenencias de valor, como teléfonos, dinero en efectivo y joyas.

Se desmintió categóricamente la existencia de cualquier operativo de este tipo y emitió un comunicado oficial en el que aclara: “No hay en marcha ningún programa que requiera visitas domiciliarias para registrar datos biométricos o verificar documentos de identidad en el marco de un censo. Toda acción de este tipo es falsa y debe ser denunciada de inmediato ante la autoridad policial más cercana”.

Desde la Policía de Santa Cruz también se hizo eco del mensaje y se recordó a la comunidad que cualquier funcionario público, en caso de tener que presentarse en un domicilio, debe estar debidamente identificado y actuar en el marco de un procedimiento previamente comunicado y oficializado por las autoridades correspondientes. Ningún organismo estatal solicita datos personales sensibles sin notificación previa ni exige entregarlos sin garantías formales.

La modalidad utilizada por esta banda delictiva no es nueva en la Argentina, aunque en este caso se advierte un notable grado de sofisticación en la puesta en escena. La incorporación de dispositivos tecnológicos y documentos apócrifos con membretes oficiales hace que el engaño sea aún más difícil de detectar, sobre todo entre adultos mayores o personas vulnerables.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan no permitir el ingreso de desconocidos al domicilio, aun cuando exhiban credenciales o documentación que parezca legítima. También se sugiere no brindar datos personales, no mostrar documentos de identidad y, ante cualquier sospecha, comunicarse de inmediato con el 101 o acercarse a la comisaría más próxima.