Detienen a acusado de drogar y robarle a un hombre al que conoció en una aplicación de citas

Un hombre de 39 años que estaba prófugo de la Justicia desde hace más de dos años fue detenido en las últimas horas acusado de drogar y robarle a otro, al que había conocido mediante una aplicación de citas y con quien pactó un encuentro en el partido bonaerense de Ituzaingó, que terminó en una plaza de Merlo, informaron hoy fuentes judiciales.

Tras su arresto, el acusado se negó a declarar ante la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Morón, Valeria Courtade, quien le imputó el delito de "robo", aunque no el de "abuso sexual", delito por el cual la víctima también lo había denunciado y que para la Justicia no pudo ser probado.

El hecho comenzó a investigarse el 14 de enero de 2022, cuando un joven denunció ante la Justicia de Morón que había conocido a un hombre a través de la aplicación de citas Grindr, con quien pactó un encuentro en la estación de Ituzaingó.

Desde allí ambos se trasladaron hasta una plaza de la zona de Merlo, partido en el que reside el denunciante, donde comenzaron a conversar y a ingerir algunas bebidas.

Según la denuncia, en un momento de la cita el joven perdió el conocimiento y se despertó al día siguiente en su casa, adonde había sido llevado inconsciente por un remisero conocido, según le contó luego su madre.

El joven advirtió al despertar que no tenía sus objetos personales, momento en que se dio cuenta de que había sido estafado y robado por el hombre al que había conocido.

Tras ello fue hacerse ver a un hospital de la zona y luego formuló la denuncia de lo sucedido mediante un mail que envió a la fiscalía de Morón, que inició una investigación.

En base a los dichos de la víctima y de los datos obtenidos en la investigación, los pesquisas identificaron al acusado como Antonio Herrera (39), quien fue finalmente localizado el pasado martes en la vía pública de la localidad de San Justo, partido de La Matanza, en un procedimiento realizado por detectives del Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina (PFA).

Los voceros dijeron que en el marco de la causa se investiga si Herrera cometió además otros hechos similares y si integraba una banda criminal que contactaba a sus víctimas por aplicaciones de citas, añadieron los voceros.

Al parecer, el acusado nunca supo que la policía estaba tras sus pasos y siguió activo en la aplicación para citas, lo que permitió que fuera localizado y detenido.

De la investigación surgió además que el imputado utilizó benzodiazepinas (medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes) para drogar a la víctima, dijeron los informantes. (Télam)