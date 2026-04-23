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Un operativo policial desarrollado en la mañana del jueves en Puerto Deseado sacudió a la comunidad local, luego de que se concretara la detención de un hombre acusado de haber abusado de una menor de edad. La medida fue ordenada por la Justicia en el marco de una investigación en curso y contó con la participación de distintas unidades de seguridad.

Según pudo saber La Opinión Austral, el procedimiento tuvo lugar en un domicilio del barrio Malvinas, donde personal de la División Comisaría llevó adelante la detención de dos hombres mayores de edad. Según se informó oficialmente, uno de ellos es el principal acusado en la causa por abuso sexual, mientras que el segundo corresponde a su hermano, quien reside en la misma vivienda.

La intervención policial se realizó en cumplimiento de una orden emanada por el Juzgado Penal local, en el marco de una investigación que se encuentra en pleno desarrollo. Para concretar el operativo, los efectivos contaron con el apoyo de la Sección Motorizada, que colaboró en las tareas de aseguramiento del perímetro y ejecución de las diligencias.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que la medida se adoptó siguiendo directivas precisas de la autoridad judicial interviniente, en función de los elementos reunidos hasta el momento en la causa. Si bien no trascendieron detalles específicos sobre las circunstancias del hecho -en resguardo de la víctima y del proceso judicial-, el caso generó un fuerte impacto en la comunidad, donde este tipo de delitos despiertan una lógica preocupación social.

En este contexto, ambos hombres quedaron a disposición de la Justicia, mientras se continúan desarrollando las actuaciones correspondientes. La situación procesal del principal acusado será definida en las próximas instancias judiciales, en función de las pruebas recolectadas y las medidas que aún restan llevarse adelante.