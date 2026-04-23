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Un operativo llevado adelante por la División de Investigaciones (DDI) en la localidad de Puerto Deseado permitió esclarecer en tiempo récord la sustracción de un teléfono celular de alta gama, denunciada días atrás por una trabajadora de una conocida empresa pesquera. El procedimiento culminó con el secuestro del dispositivo y la identificación de un sospechoso.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo establecer que el hecho que dio origen a la investigación se remonta al sábado 18 de abril, cuando una mujer se presentó en la comisaría local para denunciar la desaparición de su teléfono celular marca iPhone. Según su testimonio, el faltante fue advertido durante las primeras horas de la jornada, en circunstancias que aún no estaban del todo claras al momento de la exposición policial.

A partir de la denuncia, intervino personal de la División de Investigaciones dependiente del Departamento del Delito Organizado de la Zona Norte, que inició una serie de tareas investigativas orientadas a reconstruir lo ocurrido y determinar posibles responsables. En este tipo de hechos, el análisis de movimientos, testimonios y rastreo del dispositivo suele ser clave para avanzar en la pesquisa.

Agentes afuera del domicilio allanado. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Con el correr de los días, y tras reunir elementos de interés para la causa, los investigadores lograron establecer un posible domicilio vinculado al hecho. En ese marco, y con la intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de la ciudad, se libró una orden de allanamiento que fue ejecutada este jueves 23 de abril.

El procedimiento arrojó resultado positivo. Durante el operativo, los efectivos lograron secuestrar el teléfono celular denunciado como sustraído, lo que representa un avance sustancial en el esclarecimiento del caso. Este tipo de resultados no solo permite restituir el bien a su propietaria, sino también fortalecer la investigación judicial en curso.

En paralelo, y siguiendo directivas del magistrado interviniente, un hombre mayor de edad fue vinculado a la causa. El sujeto estableció domicilio y quedó a disposición de la sede judicial, mientras se continúa evaluando su grado de participación en el hecho.