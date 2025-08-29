Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un allanamiento que se hizo en horas de este viernes, las fuerzas de seguridad buscaron desarticular una red vinculada a la distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil, una lacra que conmueve a nuestra sociedad.

El procedimiento, que se inició tras una alerta del sistema MASI (Material de Abuso Sexual Infantil) y “Missing Children” –especializado en la detección de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes–, movilizó al área de Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz, que ha sido fundamental en la investigación. Daniel Barrientos, titular del área de Coordinación del Ministerio de Seguridad, brindó declaraciones a LU12 AM680 desde el lugar de los hechos, destacando la importancia de esta acción en la lucha contra un delito que atenta contra la infancia.

Daniel Barrientos hablando con La Opinión Austral. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Barrientos explicó que, gracias a la minuciosa labor de algoritmos de cibercrimen, se logró determinar la posición geoposicional exacta del domicilio emplazado en el pasaje Mouesca al 600, en el corazón del barrio Fátima de Río Gallegos, lo que permitió confirmar la presencia de material prohibido y ubicar a la persona investigada en el lugar.

“Ya estamos en presencia de la persona que se tenía que hacerle fijar domicilio o detención, según lo que podamos encontrar en los dispositivos electrónicos que tiene en su vivienda”, afirmó el funcionario, subrayando la precisión de la investigación previa. El allanamiento, que está siendo monitoreado de cerca por la justicia, tiene como objetivo principal la incautación de evidencia digital, siendo los celulares los dispositivos más buscados por su capacidad de almacenar vastas cantidades de información. También se están buscando computadoras, discos externos y cualquier otro elemento que pueda contener información relevante para la causa.

Momento en el que se requisaba la camioneta del sospechoso. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

Es importante destacar que este operativo en particular es un caso nuevo y totalmente independiente de la megacausa internacional “Aliados por la Infancia 5”, que semanas atrás realizó una decena de allanamientos en Argentina y otros 15 países. Barrientos aclaró que, si bien la operación internacional dejó un allanamiento pendiente en nuestra provincia debido a la ausencia del investigado, el procedimiento actual surge de otra investigación alertada por el sistema global.

La meticulosidad en el abordaje de estos casos es tal que, antes de proceder al allanamiento, se dispuso una “consigna invisible” para asegurar la llegada del sospechoso y garantizar el éxito del procedimiento.

El allanamiento fue realizado por los equipos especializados de Cibercrimen y Delitos Complejos quienes trabajaron arduamente en la búsqueda de elementos de interés para la causa.

Reflexión

Finalmente, el titular de Coordinación del Ministerio de Seguridad aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la magnitud de este flagelo. “El análisis es bastante sensible para nosotros, para el gobierno, para cualquier ciudadano, para la comunidad. Es una cuestión muy humana y en especial la vulnerabilidad de los niños, que es una forma de que tenemos que combatir entre todos: vecinos y gobierno, la justicia y la fuerza de seguridad, para darle respuesta y tratar de erradicar este flagelo que es tan sentido para la humanidad”, expresó Barrientos con visible preocupación. La lucha contra la tenencia y distribución de este material prohibido es una prioridad, y en ese sentido, el funcionario hizo un llamado a la comunidad: “Si saben los vecinos de algún caso de esto, que alerten a la fuerza al 911 o vayan a denunciar, que se van a hacer todos los trabajos que sean necesarios para rescatar algún niño que sea vulnerable a esta situación”