Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Efectivos de la Comisaría Segunda intervinieron en el Hospital Distrital y detuvieron a un hombre que se encontraba en estado de ebriedad, con conducta agresiva y que se negó reiteradamente a recibir atención médica. El procedimiento se inició a las 22:30 horas tras un llamado de alerta del personal de guardia del centro de salud.

Según el relato del cuerpo médico, el hombre había concurrido al Hospital Distrital tras haber sido agredido por su propio hijo, aunque no aportó datos sobre el agresor. Sin embargo, al llegar se mostró muy alterado y se negó en todo momento a someterse a los exámenes correspondientes.

Al llegar los efectivos policiales, intentaron invitarlo en varias oportunidades a calmarse y colaborar con la revisión médica, pero el hombre desacató las directivas y mantuvo su actitud hostil. Fue necesario emplear la fuerza mínima e indispensable para reducirlo, tras lo cual el profesional de guardia certificó su estado de intoxicación alcohólica.

Una vez trasladado a la dependencia policial, quedó registrado y alojado como contraventor a las 23:00 horas. Las actuaciones quedaron remitidas al Juzgado de Paz local para su resolución.