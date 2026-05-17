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La madrugada del sábado volvió a encender la preocupación por los hechos de inseguridad en Río Gallegos. Un hombre de 37 años fue detenido luego de un robo en proceso en el autoservicio “Tú y Yo”, ubicado en la intersección de las calles Santa Fe y Germán Vidal, en el corazón del barrio Gregores, una zona comercial y residencial donde vecinos aseguran que los delitos contra la propiedad generan alarma creciente.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Comisaría Segunda con apoyo del Comando de Patrullas, tras un alerta emitido cerca de las 03:10 horas por el Centro de Despacho, que advertía sobre movimientos sospechosos y un posible ilícito en desarrollo dentro del comercio.

La rápida respuesta policial permitió desplegar un operativo preventivo en las inmediaciones del local. Según indicaron fuentes vinculadas al procedimiento, al llegar al lugar los uniformados detectaron a dos hombres que abandonaban apresuradamente el autoservicio e intentaban escapar a pie tras concretar el robo.

La situación derivó en una persecución por distintas arterias del sector. En medio del operativo cerrojo, uno de los sospechosos fue interceptado y reducido en cercanías de las calles Ivón Noya y José Crema, mientras que el segundo implicado logró escapar y continúa siendo buscado por la Policía.

Cuando los efectivos ingresaron al comercio se encontraron con una escena de importantes destrozos y desorden generalizado. El acceso principal presentaba signos evidentes de forzamiento y daños materiales considerables, mientras que en el interior del local había mercadería revuelta y faltantes de distintos productos.

De acuerdo con la información policial, entre los elementos sustraídos se contabilizaron dinero en efectivo, bebidas alcohólicas y diversos artículos comerciales. Comerciantes de la zona señalaron que este tipo de robos no solo provocan pérdidas económicas inmediatas, sino también un fuerte impacto emocional para quienes sostienen pequeños negocios familiares en un contexto económico complejo.

Momentos en los que se realizaba el procedimiento. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En barrios tradicionales como el Gregores, muchos autoservicios funcionan prácticamente como puntos de encuentro cotidianos para los vecinos. Por eso, cada hecho delictivo genera preocupación entre comerciantes y residentes, que reclaman mayor prevención y presencia policial durante horarios nocturnos y madrugadas, donde suelen registrarse este tipo de episodios.

Tras asegurar el lugar, comenzaron las tareas de peritaje y levantamiento de rastros a cargo de la División Gabinete Criminalístico. Los especialistas trabajaron durante varias horas dentro del comercio relevando huellas, elementos de interés y distintos indicios que permitan fortalecer la investigación y avanzar sobre la identificación del segundo sospechoso.

Sin embargo, la causa tuvo un avance importante durante la tarde del sábado. En continuidad con las actuaciones judiciales y a partir de los elementos recolectados en las primeras horas de la investigación, el Juzgado de Instrucción N°1 ordenó un allanamiento en un domicilio ubicado sobre calle Germán Vidal.

El procedimiento arrojó resultados positivos. Durante la requisa, los efectivos lograron secuestrar distintos objetos considerados relevantes para la causa, entre ellos una cortadora de fiambre, bebidas alcohólicas y dinero en efectivo que, según las sospechas de los investigadores, formarían parte de los elementos robados del autoservicio.

Las autoridades judiciales consideran que estos secuestros representan pruebas importantes dentro del expediente y podrían resultar clave para reconstruir el recorrido de los delincuentes tras el hecho.

Por disposición del magistrado interviniente, el acusado de 37 años permanece detenido y a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales. En paralelo, la Policía continúa trabajando para identificar y localizar al segundo sospechoso que logró escapar durante el operativo inicial.