Un hombre fue detenido en Río Gallegos en el marco de una investigación por tenencia y divulgación de material de abuso sexual infantil, tras un allanamiento con resultado positivo llevado a cabo por la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se realizó el sábado 7 de febrero de 2026, a las 08:30 horas, luego de una investigación desarrollada mediante distintos métodos investigativos y tecnológicos, iniciada a partir de reportes de CyberTipline – NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), organismo internacional dedicado a la detección y denuncia de este tipo de delitos.

La diligencia fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Penal N.º 1 de Río Gallegos, a cargo de la jueza subrogante Dra. Borquez, y se concretó en un domicilio ubicado en el Barrio Bicentenario, en la intersección de las calles 25 y 52, en la capital santacruceña.

Secuestro de dispositivos tecnológicos

Durante el registro del inmueble, los efectivos obtuvieron un resultado altamente positivo, procediendo al secuestro de una importante cantidad de elementos tecnológicos de interés para la causa, entre ellos: 8 netbooks, 9 teléfonos celulares de distintas marcas, 5 discos externos, 2 CPU, 1 tablet color blanco, 1 consola PlayStation 3, 2 extensores de WiFi, 1 DVR, 4 tarjetas SIM, 3 Smart TV y 4 cámaras.

El operativo contó además con la colaboración del Sr. José Daniel Barrientos, titular de la Unidad de Coordinación, Asistencia y Asesoramiento del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz.

El procedimiento finalizó alrededor de las 19:00 horas, momento en el que se dejó constancia de que el involucrado fue aprehendido y quedó a disposición de la magistratura judicial interviniente, siendo alojado en la División Comisaría Séptima.

La investigación continúa en curso mientras se analizan los dispositivos secuestrados, en el marco de una causa vinculada a delitos informáticos y abuso sexual infantil, una de las principales líneas de trabajo de la División Cibercrimen en la provincia.