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Un hombre de 23 años fue detenido por orden de la justicia local tras ser hallado merodeando propiedades, proferir insultos y amenazas en la zona de calle San Martín Sur esquina Los Álamos. El suceso tuvo lugar en horas de la madrugada, cuando aún se extendían las celebraciones por la clasificación de la Selección Argentina.

Al llegar al lugar, los efectivos identificaron al sujeto, quien manifestó haber sido agredido momentos antes y haber regresado para buscar al responsable. Durante el procedimiento se comprobó que presentaba un fuerte aliento alcohólico y estado de alteración.

Intervino personal de la Comisaría de Los Antiguos.

Primero se le sugirió formalizar la denuncia correspondiente, pero él se negó. Luego se le ordenó abandonar la zona, instrucción que desobedeció: se alejó y volvió en varias oportunidades, e incluso intentó ocultarse detrás de la arboleda de la chacra “El Rosedal”.

Ante esta situación fue contenido en la vía pública y trasladado al nosocomio local para una revisión médica obligatoria. Tras el examen quedó alojado en la comisaría como detenido por infracción contravencional. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Paz, que dispuso su liberación una vez cumplidos los plazos legales correspondientes.