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Una escena que llamó la atención de vecinos y derivó en un rápido accionar policial terminó con un hombre aprehendido y la recuperación de elementos robados en el barrio Bicentenario de Río Gallegos. El hecho, ocurrió en horas de la tarde del martes, y el sospechoso tras las rejas en la Comisaría Séptima.

Según pudo saber La Opinión Austral, todo comenzó cuando el sistema de emergencias recibió un aviso que advertía sobre la presencia de un individuo trasladando un televisor en actitud inusual por la vía pública, con una manta color rosa sobre ella, tratando de ocultarlo. En un barrio donde el movimiento cotidiano no suele incluir escenas de ese tipo, la sospecha fue suficiente para activar el protocolo de intervención.

Personal de la División Comisaría Séptima se dirigió de inmediato al lugar señalado. En pocos minutos, los efectivos lograron ubicar al sujeto y proceder a su demora. A partir de allí, se desplegó un rastrillaje en las inmediaciones que permitió reconstruir lo ocurrido.

El objeto que trasladaba el delincuente. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Las averiguaciones dieron resultado rápidamente. El televisor que el hombre llevaba consigo había sido sustraído de una vivienda cercana, donde los uniformados constataron daños en el acceso, lo que refuerza la hipótesis de un ingreso forzado. Además, se verificó la faltante de otros elementos electrónicos, lo que abre la posibilidad de que el hecho haya sido más amplio que lo inicialmente advertido.

El sospechoso fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 de Río Gallegos, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para avanzar con la causa. En tanto, el televisor recuperado será restituido a la persona damnificada una vez cumplidos los procedimientos legales de rigor.