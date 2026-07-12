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Personal de la Comisaría Primera de Pico Truncado, en forma conjunta con personal de Gendarmería Nacional, detuvieron a un hombre y secuestraron un arma de fuego luego de un procedimiento iniciado de oficio en la madrugada de este domingo.

El hecho se conoció alrededor de las 01:40 horas, cuando el Centro de Despacho informó que en la plaza San Martín un sujeto apuntaba con un arma a otra persona. Mientras se dirigían al lugar, las autoridades fueron advertidas que los involucrados se habían trasladado hacia la intersección de calles 9 de Julio y Alem.

Al arribar, visualizaron a tres hombres que coincidían con las características reportadas: al ser interceptados, uno emprendió la huida, mientras que los otros dos fueron identificados y sometidos a un control preventivo, donde no se les halló ningún arma, por lo que pudieron retirarse.

Minutos después, personal de Gendarmería dio aviso que había ubicado al fugitivo en cercanías de la Escuela Especial N° 3. Al notar la presencia de los uniformados, el sujeto arrojó un elemento al suelo y volvió a huir a pie, aunque fue rápidamente reducido usando la fuerza mínima y necesaria. Fue trasladado al nosocomio local para un chequeo médico de rutina.

En el sitio donde tiró el objeto, las autoridades hallaron un revólver calibre 22 marca Bersa, color negro, y un teléfono celular marca Motorola con la pantalla encendida y dañada. Ambos elementos fueron secuestrados y quedan bajo custodia policial.

El detenido, de 22 años, fue aprehendido formalmente a las 02:10 horas y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 local. Las diligencias se completaron con el apoyo del Gabinete de Criminalística y la División de Investigaciones, que relevó también cámaras de seguridad de la zona. Según indicaron fuentes judiciales, el imputado recuperará la libertad una vez cumplidos los plazos legales y establecido su domicilio.