La calma de la madrugada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos se vio interrumpida por una peligrosa situación en pleno centro. Un joven de 31 años, oriundo de Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, fue detenido por la Policía mientras permanecía dentro de un vehículo sin patentes, portando un arma de fuego cargada y en condiciones de disparar. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la plaza San Martín y generó preocupación entre los vecinos.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 4:50 de la madrugada del martes, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico realizaban una recorrida de prevención por la zona céntrica de Concepción del Uruguay. Según pudo saber La Opinión Austral, en ese contexto, los uniformados advirtieron la presencia de un automóvil Mercedes Benz C200 blanco, detenido en medio de la calle Estrada y sin las chapas patentes colocadas, una irregularidad que de inmediato despertó sospechas.

Al acercarse al vehículo, los policías observaron que el conductor -un hombre joven, de 31 años, domiciliado en Puerto San Julián, -tenía sobre el asiento del acompañante un arma de fuego visible. Se trataba de una pistola Bersa calibre .22 LR, con el cargador colocado y siete proyectiles listos para ser utilizados. Ante esa situación, los efectivos le ordenaron descender del vehículo y aseguraron el arma, que se encontraba en condiciones inmediatas de disparo.

El detenido no pudo justificar la tenencia ni la portación del arma. Tampoco presentó documentación alguna que acreditara la propiedad del vehículo ni los papeles necesarios para circular. Según sus propias palabras, el auto pertenecería a un familiar con domicilio en la ciudad de Colón, aunque no aportó pruebas que respaldaran esa afirmación.

Mientras el procedimiento se desarrollaba, dos jóvenes que se encontraban en las inmediaciones se acercaron al móvil policial para relatar que el mismo vehículo los había seguido momentos antes, sin que el conductor les hablara ni intentara contacto directo. El testimonio agregó un matiz inquietante a la situación, reforzando la hipótesis de que el hombre se hallaba en una actitud sospechosa.

El fiscal en turno, Pablo Giles, fue informado de inmediato sobre lo ocurrido. Tras evaluar las circunstancias, dispuso la aprehensión del sujeto y su traslado a la Sección Alcaidía, imputado por el delito de portación ilegal de arma de fuego. Además, se dio intervención a personal de Tránsito Municipal, que procedió a la retención del vehículo ante la falta de documentación habilitante, aunque se verificó que no tenía pedido de secuestro.