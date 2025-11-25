Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz informó que, luego de una serie de tareas investigativas, la División de Investigaciones de Río Gallegos (DDI RG) logró recuperar una motocicleta Yamaha FZ que había sido robada el pasado 21 de noviembre de 2025. El hallazgo se logró tras el análisis de cámaras de seguridad y un operativo desplegado en la zona norte de la ciudad.

Según el parte oficial, el hecho fue denunciado por un vecino que se ausentó de su domicilio al mediodía y, al regresar alrededor de las 17:30, constató el robo de su motocicleta Yamaha FZ. La denuncia ingresó en la jurisdicción de la División Comisaría Tercera, desde donde se activaron de inmediato las medidas preventivas y se notificó a todas las unidades operativas.

La causa pasó a manos de la División Investigaciones Río Gallegos, que inició un análisis de registros fílmicos en distintos sectores de la ciudad. Estas tareas permitieron reconstruir el recorrido de los autores y obtener datos clave sobre sus características físicas y vestimenta.

Tras las primeras medidas, este martes 25 de noviembre el personal policial demoró a un joven de 18 años, presuntamente involucrado en el robo. El procedimiento se realizó en presencia de su responsable legal y de un menor de edad que lo acompañaba.

Horas después, alrededor de las 13:00, los investigadores realizaron un rastrillaje en un descampado próximo al barrio Los Lolos, en el sector comprendido entre Sandalio Vera, Pionero Joaquín González y José Armando Jerez. En el lugar encontraron un bulto cubierto con chapas, del cual sobresalía una manija. Al verificarlo, constataron que se trataba de la motocicleta Yamaha FZ sustraída, que fue inmediatamente secuestrada.

La autoridad judicial dispuso que el joven involucrado fije domicilio en el expediente y continúe a derecho. Además, ordenó que el vehículo sea restituido a su propietario, mediante acta de reconocimiento y entrega, previa presentación de la documentación correspondiente.