En un hecho que vuelve a poner en foco la creciente inseguridad en los centros urbanos del país, la Policía de Santa Fe detuvo en Villa Gobernador Gálvez a dos hombres acusados de atacar con un arma blanca a una persona para robarle. Uno de los detenidos era intensamente buscado por la Justicia de Santa Cruz desde septiembre del año pasado.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la provincia de Santa Fe, se pudo saber que la noche del miércoles trajo consigo una escena que lamentablemente se repite con frecuencia en distintas ciudades argentinas. A través de un llamado al 911, vecinos de la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez alertaron sobre una persona gravemente herida en la intersección de Mosconi y Opicci. La víctima había sido atacada con un arma blanca por dos hombres que intentaban sustraerle sus pertenencias.

De inmediato, efectivos del Comando Radioeléctrico se hicieron presentes en la zona y, tras una rápida búsqueda, lograron ubicar a dos individuos cuyas características físicas coincidían con las descriptas por testigos. Si bien en el momento de la detención no se hallaron elementos contundentes entre sus pertenencias, ambos fueron identificados y puestos bajo custodia.

Allí surgió el dato que encendió las alarmas entre las autoridades: uno de los detenidos, identificado como Brian Daniel M., de 26 años, tenía un pedido de captura vigente desde el 26 de septiembre de 2024 por causas judiciales iniciadas en la provincia de Santa Cruz. Su presencia en el norte del país, lejos de su lugar de origen, abrió interrogantes sobre las redes de movilidad delictiva y el seguimiento interjurisdiccional de personas con antecedentes penales. El otro aprehendido, Juan Carlos Z., de 28 años, también fue puesto a disposición de la Justicia por agresiones y tentativa de robo con arma blanca.

El ataque, que por suerte no terminó en tragedia, expuso a su vez la dificultad que atraviesan las fuerzas de seguridad para contener a personas prófugas que circulan libremente por distintos puntos del país. No es menor el dato de que uno de los sospechosos sea oriundo de Santa Cruz, una provincia cuya distancia geográfica no fue impedimento para que el implicado se movilizara hasta el centro santafesino, presuntamente para seguir delinquiendo.

La respuesta policial, si bien efectiva en términos operativos, también deja entrever una problemática mayor: el entrecruzamiento de datos entre fuerzas provinciales, la articulación de sistemas de búsqueda y captura, y el flujo cada vez más libre de actores delictivos entre provincias.