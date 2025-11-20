Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La inseguridad volvió a quedar en el centro de la escena en Río Gallegos tras un importante operativo policial que permitió avanzar en la investigación por un robo ocurrido a comienzos de noviembre. Personal de la División de Investigaciones (DDI) realizó dos allanamientos en distintos puntos de la ciudad, donde se secuestraron elementos de interés para la causa y se procedió a la detención de un hombre que quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N°3.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el operativo se concretó alrededor de las 10 de la mañana de este jueves, en el marco del trabajo que se inició luego del robo registrado el pasado 5 de noviembre en una vivienda del barrio Juan Familia Mansilla. En aquella oportunidad, delincuentes ingresaron por una ventana frontal y sustrajeron diversos bienes personales y electrónicos, generando un importante perjuicio económico para la familia damnificada.

Desde entonces, la policía inició una investigación articulada entre la Comisaría Sexta y la División de Investigaciones Zona Sur, que incluyó tareas de campo, relevamientos en el lugar del hecho y el análisis de imágenes aportadas por vecinos. Esas cámaras permitieron establecer un dato clave: los autores del robo se movilizaban en un automóvil Volkswagen Suran rojo, rodado que ya había sido mencionado en otros procedimientos vinculados con ilícitos similares.

En las últimas semanas, y a partir de patrullajes preventivos en la ciudad, los efectivos lograron identificar al vehículo circulando por avenida San Martín cerca de las 15:30 del jueves pasado. Los ocupantes fueron demorados e identificados, recuperando la libertad horas más tarde tras fijar domicilio, aunque quedaron sujetos al proceso judicial.

Con estos nuevos elementos probatorios, la Justicia autorizó la realización de allanamientos, los cuales se llevaron adelante este jueves: uno en una vivienda de avenida San Martín al 2400 y otro en calle Hernán Cortés, también al 2400. En este último domicilio, y tras el secuestro de material relevante para la causa, se procedió a la detención del individuo apuntado como sospechoso de haber participado del robo.

El hombre fue trasladado a dependencias policiales a la espera de las medidas que disponga el Juzgado de Instrucción N°3, que continuará analizando el material incautado y la posible participación de otras personas en el hecho.