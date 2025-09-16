Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un episodio más que particular se vivió en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social Provincial de Río Gallegos este lunes, cuando una intervención policial derivó en la detención de una mujer sobre la que pesaba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia Federal de Mendoza. El hecho sorprendió no solo por el contexto en que se produjo —la mujer estaba solicitando pasajes para viajar a Río Grande, Tierra del Fuego, junto a sus dos hijas menores—, sino también porque intentaba justificar la urgencia asegurando que su pareja había sido apuñalada y necesitaba atención médica.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, el procedimiento se inició pasadas las seis de la tarde, cuando personal de la Comisaría Primera fue convocado a las instalaciones del Ministerio por un presunto conflicto de pareja. Al llegar, los uniformados dialogaron con la mujer, quien explicó que se encontraba tramitando un pasaje a Río Grande porque su novio debía atenderse de urgencia por una lesión provocada con un arma blanca. La versión llamó la atención de los agentes, que inmediatamente dieron aviso a la Dirección General de Policía en Función Judicial.

Según pudo saber este diario, tras la consulta, se verificó que la mujer tenía un pedido de inmediata detención vigente por orden del Tribunal Oral Federal N.º 2 de Mendoza, conforme al Oficio N.º 1130/19. Ante la confirmación, se procedió a la aprehensión en el mismo lugar, garantizando en todo momento el resguardo de las dos niñas que estaban con ella. Fuentes policiales informaron que ambas quedaron bajo cuidado mientras se aguardan directivas desde la sede judicial que emitió el requerimiento.

El caso generó sorpresa entre quienes se encontraban en el edificio público, dado que la detención se produjo en un ámbito ajeno a lo que suelen ser los operativos de este tipo. Según señalaron testigos, la mujer se mostró en todo momento nerviosa y trató de sostener su relato sobre la urgencia médica de su pareja, aunque los efectivos se enfocaron rápidamente en corroborar su situación judicial.

La investigación continuará ahora en coordinación con la Justicia Federal de Mendoza, que deberá definir los pasos a seguir respecto del traslado y situación procesal de la detenida. Mientras tanto, en Río Gallegos se reforzó el hermetismo policial para no entorpecer las actuaciones.