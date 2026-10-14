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Una persona fue detenida en Río Gallegos en el marco de una investigación por la captación de un menor mediante redes sociales y un presunto caso de abuso sexual con acceso carnal.

La Opinión Austral pudo saber que el procedimiento se llevó adelante en un domicilio ubicado en Almirante Brown al 1900, con intervención del personal de la División Cibercrimen, que trabaja en la investigación de los hechos denunciados.

Daniel Barrientos, titular de la Unidad de Coordinación, Asistencia y Asesoramiento del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz, y Luis Poblete, Comisario Mayor, Director de la Zona Sur de Investigaciones y Jefe del Departamento de Crimen Organizado e Investigación. FOTO: Leandro Franco / La Opinión Austral.

De acuerdo con la información preliminar, la detención se concretó como parte de las medidas dispuestas para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Una investigación por captación en redes sociales

La causa busca establecer las circunstancias en las que se habría producido el contacto entre la persona investigada y el menor a través de las redes sociales, así como los hechos que dieron origen a la investigación por abuso sexual.

La información policial inicial indicó que el procedimiento se realizó en el marco de una investigación por captación en redes sociales y abuso sexual con acceso carnal.

La comunicación oficial disponible hasta el momento no aporta mayores precisiones sobre la identidad de la persona detenida, la edad de la víctima ni las circunstancias en las que se habría producido el hecho.

La información podrá ampliarse a medida que se conozcan nuevos detalles del procedimiento y de la causa judicial.