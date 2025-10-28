Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad de Río Gallegos se vio alterada este fin de semana por un grave episodio que puso en alerta a toda la comunidad. Una joven denunció que tres hombres intentaron secuestrarla en plena vía pública, cuando caminaba junto a otra persona por la intersección de Cacique Yatel y Cacique Ibáñez, en el barrio Puerto. Tres días después, un intenso trabajo de la División de Investigaciones (DDI) y de la Comisaría Sexta permitió la detención de uno de los presuntos implicados, mientras que la Policía de Santa Cruz continúa con la búsqueda de los otros dos sospechosos.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el hecho ocurrió el sábado cerca de las 20:45, en una zona poco transitada de la capital provincial. Según el testimonio de la víctima, un vehículo color negro, posiblemente un Volkswagen, se detuvo bruscamente a pocos metros de donde caminaba. De inmediato, tres hombres descendieron del rodado e intentaron obligarla a subir por la fuerza. En medio del ataque, uno de los agresores habría exhibido un arma blanca de grandes dimensiones, aunque no llegó a utilizarla.

La rápida reacción de la persona que acompañaba a la mujer resultó decisiva: al notar la resistencia y la presencia de testigos, los atacantes emprendieron la fuga a toda velocidad, evitando así que el hecho pasara a mayores. La víctima logró escapar ilesa, aunque con una fuerte crisis nerviosa, y de inmediato dio aviso a las autoridades.

Esa misma noche, personal del Comando de Patrullas realizó un amplio rastrillaje por las calles Buchardo, Cacique Yatel e Ibáñez, sin resultados positivos. Sin embargo, la investigación no se detuvo. Durante las siguientes jornadas, los efectivos de la DDI reunieron información, revisaron cámaras de seguridad y tomaron testimonios para reconstruir el recorrido del vehículo y establecer la identidad de los agresores.

Finalmente, este martes al mediodía, los investigadores localizaron el automóvil sospechoso y lograron interceptarlo en las calles 20 de Junio y Defensa. Según pudo saber este diario, el conductor, cuya identidad se mantiene bajo reserva por disposición judicial, fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Sexta, mientras que el vehículo fue secuestrado para ser sometido a pericias.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el detenido sería mayor de edad y residente de Río Gallegos, y que al momento de su captura no opuso resistencia. En el lugar trabajaron agentes de distintas dependencias, bajo las directivas del Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo de la causa caratulada como “S/ Investiga privación ilegítima de la libertad en grado de tentativa”.

Mientras tanto, la búsqueda de los otros dos sospechosos continúa. Los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad privadas y públicas ubicadas en las inmediaciones, y no se descartan nuevos allanamientos en las próximas horas.