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Este viernes, en las primeras horas de la tarde, la Policía de Santa Cruz detuvo nuevamente al hombre de 42 años acusado de abusar sexualmente de un adolescente de 17 años en Río Gallegos. La medida se concretó luego de una nueva orden judicial, después de que el juez de Instrucción Gerardo Giménez dispusiera inicialmente su libertad tras el procedimiento realizado el miércoles.

El caso generó repercusiones en la ciudad por la gravedad de la denuncia y los antecedentes penales del acusado, quien había cumplido aproximadamente 10 años de prisión por delitos vinculados con la corrupción de menores y la tenencia de material de abuso sexual infantil.

Efectivos policiales realizaron la detención y alojaron al acusado de abuso en la Comisaría 6°. FOTO: Leandro Franco / La Opinión Austral.

La investigación actual se inició a partir de una denuncia presentada por la familia del adolescente en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Según la información conocida hasta el momento, el expediente apunta a un presunto contacto entre el hombre y el joven a través de redes sociales, seguido de un supuesto abuso sexual con acceso carnal.

El primer procedimiento se realizó el miércoles por la mañana en una vivienda ubicada sobre Almirante Brown al 1900, en la zona de la costanera de Río Gallegos. Allí intervinieron efectivos de la División Cibercrimen, personal de Investigaciones y otras dependencias policiales.

El antecedente penal del acusado

Uno de los datos centrales del caso es que el hombre ya había sido condenado y permaneció alrededor de una década en prisión por hechos relacionados con la corrupción de menores y la tenencia de material de abuso sexual infantil.

Personal de Criminalística realiza pericias en un automóvil durante el allanamiento, en busca de rastros biológicos y evidencias que puedan aportar información relevante para la investigación. FOTOS: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El antecedente fue confirmado por fuentes oficiales a La Opinión Austral. De acuerdo con la información publicada por este medio, años atrás el hombre trabajaba como guía turístico en el estuario de Río Gallegos y habría establecido contacto con chicos que visitaban el lugar, en el contexto de aquella causa.

El comisario mayor Luis Poblete, jefe del área de Investigaciones vinculada al delito organizado en la Zona Sur, había señalado en declaraciones a Radio LU12 AM680 que el acusado ya era conocido por las fuerzas policiales debido a su antecedente.

“Para nosotros, la persona es conocida, es la segunda vez que me toca estar en un procedimiento en el cual es detenido, la primera vez donde tuvo que purgar condena, también fue detenido por el área de investigaciones”, expresó.

El funcionario explicó que la investigación actual comenzó con la denuncia de la familia y que la intervención de Cibercrimen se dispuso por la modalidad en la que se habría producido el acercamiento a las presuntas víctimas.

“Inicia con una denuncia que realiza la familia en la Comisaría de la Mujer y la Familia, automáticamente la jefa de la división dio intervención al área de Cibercrimen, principalmente por la manera en la que fueron capturadas las presuntas víctimas, a través de redes sociales, aplicaciones”, detalló.

Qué encontraron durante el allanamiento

Durante el procedimiento del miércoles, los investigadores secuestraron elementos que consideran relevantes para esclarecer el hecho denunciado. También inspeccionaron vehículos vinculados con la investigación, entre ellos una furgoneta blanca que se encontraba dentro del garaje de la propiedad.

Según la información recabada durante el operativo, uno de los vehículos estaba a la vista, mientras que el otro permanecía resguardado en el interior del garaje. La camioneta es uno de los elementos que los investigadores buscan analizar para establecer si tuvo relación con el episodio denunciado por el adolescente.

Poblete confirmó que se habían encontrado elementos de interés para la causa y explicó: “Diferentes elementos que para nosotros son de interés en la causa como son elementos que están en el escenario del hecho, y los vehículos que fueron mencionados, los cuales uno estaba a la vista y el otro se encontraba resguardado en el interior de un garaje”.

Personal de Criminalística realizó pericias en el lugar para recolectar posibles rastros biológicos y otras evidencias. Además, la investigación contempla el análisis de las comunicaciones digitales para reconstruir cómo se habría establecido el contacto entre el acusado y el joven.

Hasta el momento, no se informó oficialmente qué plataforma se habría utilizado ni si existen otras posibles víctimas vinculadas con la investigación.

El juez había dispuesto su libertad

Después del allanamiento del miércoles, el juez Gerardo Giménez resolvió que el acusado fijara domicilio y permaneciera a disposición del juzgado, pero dispuso su inmediata libertad. También ordenó la entrega de los vehículos que habían sido objeto de investigación.

La decisión fue confirmada por Poblete en declaraciones a LU12 AM680.

Luis Poblete (izq.), Director de la Zona Sur de Investigaciones, supervisó el operativo. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“La resolución que tomó la justicia fue que establezca domicilio a disposición del juzgado y que recupere su inmediata libertad y la entrega de los vehículos que teníamos investigados”, indicó el funcionario.

Como parte de las condiciones impuestas, el hombre había sido notificado de la prohibición de salir de Santa Cruz. Sin embargo, tras recuperar la libertad, no contaba con una custodia policial permanente.

“Nosotros no tenemos ninguna orden de custodiarlo ni cuidarlo ni realizar tampoco ningún tipo de resguardo sobre él”, había manifestado Poblete.

La situación cambió este viernes, cuando la Policía concretó una nueva detención por orden judicial. La medida se produjo mientras continúa la investigación por el presunto abuso sexual del adolescente.

Incendiaron la puerta de la vivienda

La liberación inicial del acusado también tuvo repercusiones en el barrio donde vive. Durante la noche del miércoles, horas después del allanamiento, la puerta de la vivienda ubicada sobre Almirante Brown al 1900 fue prendida fuego.

Así quedó la puerta de la vivienda ubicada en Almirante Brown, donde fue detenido el hombre acusado de abuso de menores. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El episodio ocurrió un día después del procedimiento policial y motivó la intervención de Bomberos, que realizó pericias para determinar las causas del incendio.

El hecho se produjo en medio de la repercusión que generó la denuncia por abuso sexual y la decisión judicial de permitir que el hombre recuperara la libertad mientras avanzaba el expediente.

En ese contexto, Poblete había aclarado que la Policía no tenía una orden judicial para custodiar al acusado y que las medidas vigentes se limitaban a las condiciones fijadas por el juzgado.

Con la nueva detención concretada este viernes, la causa continúa su curso judicial. Los investigadores deberán avanzar con el análisis de los elementos secuestrados y las pruebas digitales para establecer las circunstancias del hecho denunciado y determinar las eventuales responsabilidades penales.