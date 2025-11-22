Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras casi una semana de preocupación, enojo social y exigencias de respuestas por parte de la comunidad de Puerto Deseado, la Policía logró detener este viernes al principal sospechoso del homicidio de Sebastián González, el vecino que murió tras ser brutalmente agredido durante una pelea en una estación de servicio. El sospechoso fue apresado en una zona de chacras y ya se encuentra alojado en sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

La División Comisaría Puerto Deseado, junto con efectivos de Narcocriminalidad y bajo órdenes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1, llevó adelante una serie de allanamientos durante la jornada. Las tareas operativas apuntaban a dar con el agresor, cuya captura se había dispuesto luego de que se identificara a la persona señalada como autor del ataque. Finalmente, el acusado fue encontrado en el patio de su vivienda ubicada en el área rural, donde intentaba ocultarse. Su detención se produjo sin complicaciones y se labraron las actuaciones correspondientes antes de trasladarlo a la comisaría, con apoyo de la Sección Motorizada.

La investigación se inició tras el violento episodio ocurrido el 12 de noviembre, alrededor de las 23:40, en la intersección de Pueyrredón y Don Bosco, en una estación de servicio de la ciudad. Según trascendió, Sebastián González, un hombre mayor de edad, quedó envuelto en una riña con otro sujeto, quien lo agredió con golpes que le provocaron graves lesiones. El atacante huyó rápidamente del lugar mientras testigos daban aviso a la Policía.

González fue trasladado de urgencia al hospital local, donde los médicos informaron la gravedad de su estado. Horas más tarde, a las 02:20 del 13 de noviembre, se notificó a la Policía la necesidad de ubicar a su familia, ya que se requería derivarlo de inmediato a un centro de mayor complejidad en el norte de la provincia. Sin embargo, el esfuerzo médico no alcanzó: se confirmó su fallecimiento, lo que derivó en el cambio de carátula a homicidio.

Familiares, amigos y vecinos de Sebastián protagonizaron manifestaciones frente a la comisaría en pedido de justicia, denunciando lentitud en la captura del presunto agresor. El clima de tensión escaló cuando los allegados a la víctima solicitaron una audiencia para tener explicaciones concretas sobre el avance de la causa y los motivos por los cuales el sospechoso seguía prófugo