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Un control policial de rutina en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay terminó con la detención de un hombre oriundo de la provincia de Santa Cruz que llevaba tiempo prófugo de la Justicia. El sujeto, de 29 años, registraba dos pedidos de captura vigentes emitidos por juzgados del sur del país, en causas vinculadas a delitos contra las personas y la propiedad.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte del país se pudo establecer que el procedimiento se concretó este martes por la mañana, alrededor de las 9:00, en el marco de los operativos de identificación preventiva que se realizan de manera habitual en esa ciudad. Según informaron fuentes policiales, el individuo fue interceptado por efectivos que, al solicitarle sus datos, advirtieron inconsistencias en su relato, lo que despertó sospechas y motivó una verificación más profunda.

Fue entonces cuando, a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se logró establecer su verdadera situación judicial. Allí surgió que el hombre, con domicilio en la provincia de Santa Cruz, tenía dos pedidos de captura activos: uno por una causa de lesiones leves y amenazas, emitido en mayo de 2022 por el Juzgado de Puerto Santa Cruz, y otro por una causa de robo, solicitado en septiembre de 2025 por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Puerto San Julián, según pudo saber este diario.

Con estos antecedentes, se dio intervención a la Oficina de Gestión de Audiencias, desde donde se ordenó la detención inmediata del sospechoso. El mismo fue trasladado a la Sección Antecedentes para completar el proceso de identificación formal y posteriormente alojado en la Alcaidía de Comisaría Primera, donde permanece detenido.

El hombre permanece ahora a disposición de la Justicia, a la espera de los exhortos correspondientes que habiliten su traslado hacia Santa Cruz, donde deberá responder ante los tribunales que lo requerían.