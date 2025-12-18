Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de una investigación que se extendió durante varios meses y que incluyó un pedido de captura internacional, la Policía Federal Argentina logró detener en la terminal de ómnibus de Retiro a un hombre de 44 años acusado de abuso sexual agravado y corrupción de menores. El sospechoso era intensamente buscado por la Justicia de la provincia de Santa Cruz por hechos ocurridos en la ciudad de Puerto Deseado y se encontraba prófugo desde que se conoció la denuncia en su contra.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignados por medios de la zona se pudo saber que la detención se concretó en uno de los principales nodos de transporte del país, un punto estratégico donde confluyen diariamente miles de pasajeros provenientes de distintas provincias. Allí, efectivos federales montaron un operativo de vigilancia discreto que permitió identificar al acusado y proceder a su arresto sin incidentes, poniendo fin a una huida que había mantenido en vilo a investigadores y autoridades judiciales.

Según la causa judicial, los hechos investigados ocurrieron en Puerto Deseado, donde el imputado mantenía una relación afectiva con la madre de la víctima, una niña de tan solo seis años. De acuerdo con la investigación, el hombre habría aprovechado la convivencia cotidiana y la confianza que se le había otorgado para abusar sexualmente de la menor en reiteradas oportunidades, principalmente cuando quedaba solo a su cuidado. La gravedad de las acusaciones y la edad de la víctima marcaron desde el inicio la urgencia del proceso.

Al tomar conocimiento de lo sucedido, la madre de la niña realizó la denuncia correspondiente, lo que derivó en la inmediata intervención de la Justicia. Sin embargo, al enterarse de la acusación formal, el presunto agresor decidió darse a la fuga, desapareciendo de la ciudad y convirtiendo su paradero en una incógnita. Esta situación obligó a intensificar las medidas de búsqueda ante el riesgo concreto de que intentara evadir a la Justicia.

El acusado, escoltado por dos efectivos de la Policía Federal. FOTO: PFA

La causa es instruida por el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N°1 de Puerto Deseado, a cargo de la jueza Nancy Piutrillan, con la secretaría del doctor Sergio Poisson. En ese marco, se encomendó a la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina la localización del imputado. Ante la posibilidad de que abandonara el país, el tribunal dispuso un pedido de captura internacional, lo que activó una Notificación Roja para su localización a nivel global.

Las tareas de inteligencia permitieron reconstruir los movimientos del prófugo. Los investigadores lograron establecer que el hombre se encontraba oculto en un inmueble de la provincia de Tucumán y que tenía intenciones de trasladarse hacia la Ciudad de Buenos Aires. Para concretar ese plan, había adquirido un pasaje en un micro de larga distancia, lo que terminó siendo clave para su localización.

Con esta información, y con la anuencia del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, a cargo del juez Adrián Litvack, con la secretaría del doctor Ibáñez, se dispuso un operativo encubierto en las inmediaciones de la terminal de Retiro. El procedimiento se desarrolló de manera coordinada y permitió interceptar al sospechoso apenas arribó al lugar, quedando inmediatamente a disposición de la Justicia.

El detenido permanece alojado bajo custodia, a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes. Está formalmente acusado por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores, figuras penales que contemplan penas severas en el Código Penal argentino.