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Un hombre fue detenido en Río Gallegos acusado de enviar graves amenazas al periodista Ignacio Ortelli, integrante de Radio Rivadavia. La causa se originó tras una denuncia presentada el 11 de abril, luego de que el comunicador recibiera un mensaje a través de Instagram con una frase intimidatoria: “Qué lindo que va a ser cuando te encuentren con un tiro en la cabeza”.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°41. A partir de la denuncia, el fiscal Mariano Camblong solicitó la intervención del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) para establecer quién se encontraba detrás de la cuenta @_francozalazar, desde donde partió la amenaza.
Los investigadores libraron oficios a la red social y a empresas de telefonía. Ese trabajo permitió vincular el perfil denunciado con una línea de celular registrada en Río Gallegos. Más tarde, la Policía de Santa Cruz corroboró los datos reunidos por la fiscalía.
El procedimiento se concretó mediante un exhorto enviado al Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°3 de Río Gallegos, a cargo de Gerardo Giménez. El operativo se realizó junto a la Unidad de Procedimientos Judiciales local y efectivos de Gendarmería Nacional.
Durante el allanamiento, realizado en una vivienda ubicada entre las calles Los Pozos y Maipú, en el barrio Belgrano, las fuerzas secuestraron teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos que ahora serán peritados en el marco de la causa.
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