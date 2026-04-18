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Un hombre fue detenido en Río Gallegos acusado de enviar graves amenazas al periodista Ignacio Ortelli, integrante de Radio Rivadavia. La causa se originó tras una denuncia presentada el 11 de abril, luego de que el comunicador recibiera un mensaje a través de Instagram con una frase intimidatoria: “Qué lindo que va a ser cuando te encuentren con un tiro en la cabeza”.

1 de 3 | Allanamiento en Río Gallegos por la amenaza de muerte al periodista Ignacio Ortelli. 2 de 3 | Allanamiento en Río Gallegos por la amenaza de muerte al periodista Ignacio Ortelli. 3 de 3 | Allanamiento en Río Gallegos por la amenaza de muerte al periodista Ignacio Ortelli.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°41. A partir de la denuncia, el fiscal Mariano Camblong solicitó la intervención del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) para establecer quién se encontraba detrás de la cuenta @_francozalazar, desde donde partió la amenaza.

Allanaron una vivienda en barrio Belgrano por las amenazas contra Ignacio Ortelli. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Los investigadores libraron oficios a la red social y a empresas de telefonía. Ese trabajo permitió vincular el perfil denunciado con una línea de celular registrada en Río Gallegos. Más tarde, la Policía de Santa Cruz corroboró los datos reunidos por la fiscalía.

Con esas pruebas, Mariano Camblong solicitó al Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15 una orden para allanar la vivienda y arrestar al sospechoso, operativo que contó con el registro y la cobertura exclusiva de La Opinión Austral. La jueza Karina Andrade avaló el pedido de inmediato.

Secuestraron celulares y computadoras en la causa por las amenazas a Ignacio Ortelli. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El procedimiento se concretó mediante un exhorto enviado al Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°3 de Río Gallegos, a cargo de Gerardo Giménez. El operativo se realizó junto a la Unidad de Procedimientos Judiciales local y efectivos de Gendarmería Nacional.

Durante el allanamiento, realizado en una vivienda ubicada entre las calles Los Pozos y Maipú, en el barrio Belgrano, las fuerzas secuestraron teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos que ahora serán peritados en el marco de la causa.

Ignacio Ortelli, periodista de Radio Rivadavia, había sido amenazado de muerte.