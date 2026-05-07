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Lo que comenzó como un control de rutina en plena madrugada terminó con la detención de un hombre que era buscado por la Justicia de Santa Cruz. El procedimiento se llevó adelante en la ciudad de Salta Capital, donde efectivos de Seguridad Urbana identificaron a un sujeto de 39 años que registraba un pedido de captura vigente por una causa de lesiones tramitada en territorio santacruceño.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona noroeste del país, se pudo saber que el operativo tuvo lugar durante las primeras horas de este jueves, en el marco de los patrullajes preventivos que realiza el Centro de Coordinación Operativa en distintos sectores de la capital salteña. Fue en la intersección de calle Usandivaras y pasaje Ibarguren, en barrio El Carmen, donde el personal policial procedió a identificar al hombre en cuestión.

Al verificar sus datos en los sistemas correspondientes, los uniformados detectaron que sobre él pesaba un requerimiento judicial emitido desde la provincia de Santa Cruz. Ante esta situación, se dispuso de inmediato su detención y posterior puesta a disposición de la Justicia.

Fuentes policiales indicaron que el individuo estaba siendo buscado en el marco de una causa vinculada al delito de lesiones, aunque por el momento no trascendieron mayores detalles sobre el expediente ni sobre el tiempo que llevaba vigente el pedido de captura.

La intervención quedó bajo la órbita de la Fiscalía Penal correspondiente, que ahora deberá coordinar las actuaciones judiciales pertinentes en relación con el traslado y las medidas procesales que puedan derivarse del caso.