La extensa geografía santacruceña volvió a ser escenario de accidentes viales que, aunque no dejaron víctimas fatales ni heridos de gravedad, encendieron una señal de alerta sobre los riesgos de transitar rutas largas y monótonas. Durante la jornada del viernes se registraron dos siniestros en distintos tramos de la Ruta Nacional Nº 3, en cercanías del paraje Tres Cerros, que demandaron la intervención de personal policial, sanitario y de emergencias.

Según pudo saber La Opinión Austral, el primero de los episodios ocurrió a unos 15 kilómetros al norte del paraje Tres Cerros, cuando un automóvil Peugeot 208 de color blanco, conducido por una mujer oriunda de Puerto San Julián, perdió el control tras quedarse dormida al volante. Según la información oficial, el vehículo salió de la calzada y sufrió importantes daños materiales en su carrocería, aunque, afortunadamente, la conductora no presentó lesiones ni dolencias de consideración.

Personal de guardia y una ambulancia acudieron rápidamente al lugar para asistir a la mujer, quien fue evaluada en el sitio y no requirió traslado hospitalario. En tanto, efectivos de la Policía de Jaramillo tomaron intervención para resguardar el rodado y garantizar la seguridad en la zona hasta el arribo de la grúa que permitió retirar el vehículo siniestrado.

Horas más tarde, ya en otro sector del mismo corredor vial, se produjo un segundo accidente que volvió a poner en foco las condiciones de tránsito en la región. En el kilómetro 2165 de la Ruta Nacional 3, al sur del paraje Tres Cerros, un Chevrolet Onix de color bordo protagonizó un vuelco en el sector conocido como Cañadón Roland. El vehículo era conducido por un hombre que viajaba acompañado por su grupo familiar, todos oriundos de la provincia de Tierra del Fuego.

Tras el vuelco, los ocupantes fueron asistidos en primera instancia por personal de guardia y ambulancia del paraje, quienes arribaron rápidamente para brindar contención y atención médica inicial. Posteriormente, el grupo familiar fue trasladado al hospital de Puerto San Julián, donde recibió una evaluación más exhaustiva. Según se informó, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones graves, lo que permitió llevar tranquilidad a sus allegados y a las autoridades intervinientes.