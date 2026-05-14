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Una nueva colisión vehicular volvió a generar preocupación en las calles de Río Gallegos durante el mediodía de este jueves, cuando dos automóviles protagonizaron un accidente de tránsito en la intersección de Corrientes y Provincias Unidas, una zona de circulación constante dentro de la capital santacruceña.

El episodio movilizó rápidamente a personal del Cuartel Central de Bomberos, fuerzas policiales y equipos sanitarios, luego de que se reportara un posible derrame de combustible tras el impacto entre ambos rodados.

La situación encendió las alarmas debido al riesgo potencial de incendio o explosión que suelen representar este tipo de incidentes cuando hay pérdidas de líquidos inflamables y vehículos detenidos sobre la vía pública.

Según pudo saber La Opinión Austral, apenas recibido el aviso, una unidad operativa fue desplazada hacia el lugar del hecho para intervenir preventivamente y garantizar la seguridad tanto de los ocupantes involucrados como de los vecinos y automovilistas que circulaban por el sector.

Al arribar a la esquina señalada, los efectivos constataron la colisión entre dos vehículos particulares, aunque afortunadamente el siniestro no derivó en consecuencias de gravedad. Sin embargo, y siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de emergencias, la dotación actuó rápidamente para neutralizar cualquier situación de peligro adicional.

La principal medida adoptada por Bomberos fue la desconexión preventiva de las baterías de ambos automóviles. Mientras se desarrollaban las tareas de prevención, el área fue asegurada por personal del Comando de Patrullas y efectivos de la Comisaría Segunda, quienes colaboraron con el ordenamiento del tránsito y el resguardo de la escena. En paralelo, una unidad sanitaria del hospital local arribó al lugar para asistir y revisar a las personas involucradas en el choque.

Según trascendió, en uno de los vehículos viajaban dos adultos y un menor de edad, quienes fueron examinados preventivamente por el personal médico para descartar lesiones de consideración. Afortunadamente, no fue necesario realizar traslados de urgencia ni se informaron heridos graves producto de la colisión.