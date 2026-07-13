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Dos menores de edad, una niña de 3 años y un bebé de 4 meses, fueron internados durante el fin de semana en Puerto Madryn tras presentar un cuadro compatible con una presunta intoxicación por cocaína. Ambos permanecen en el área de Pediatría del Hospital Zonal, donde evolucionan favorablemente y se encuentran fuera de peligro, mientras la Justicia avanza con la investigación del caso.

El episodio salió a la luz el viernes cuando los niños ingresaron a la guardia del Hospital Isola con signos compatibles a una intoxicación por cocaína. A partir de ese momento, personal policial y la Fiscalía iniciaron las actuaciones para determinar cómo ocurrió la presunta intoxicación y establecer las responsabilidades. Como parte de la causa, los padres de los menores fueron detenidos.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los niños convivían con sus progenitores y se encontraban con ellos en su casa al momento de ocurrido los hechos.

Los efectivos entrevistaron a familiares que trasladaron a los pequeños hasta el centro de salud y comenzaron a reconstruir lo sucedido. Según consta en las actuaciones preliminares, el padre habría manifestado tanto a la Policía como a familiares que la madre habría colocado cocaína en una mamadera tras una discusión. Esa versión forma parte de la investigación y deberá ser corroborada mediante pericias y otras medidas ordenadas por la Fiscalía.

Hospital Zonal de Puerto Madryn “Dr. Andrés Ísola”

Los menores evolucionan favorablemente

Este lunes, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que la niña y el bebé continuan internados en el área de Pediatría del Hospital Zonal, donde evolucionan favorablemente, permanecen bajo seguimiento médico y se encuentran fuera de peligro.

Mientras avanza la causa judicial, las autoridades también evalúan el futuro inmediato de los menores. Según trascendió, una vez que reciban el alta médica podrían ser derivados a un Minihogar o a un hogar de menores como medida de protección, mientras continúan las actuaciones judiciales.

La eventual derivación todavía debe ser definida por la Justicia y forma parte de la intervención de los organismos de protección de la niñez. En tanto, los padres de los menores permanecen detenidos mientras se intenta determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer las responsabilidades correspondientes.