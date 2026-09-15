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Dos cadetes de tercer año del Departamento Escuela de Cadetes tuvieron una intervención clave en un intento de robo registrado en Río Gallegos, luego de detectar y demorar a un hombre de 27 años que había intentado sustraer una bicicleta.

Martín Segura y Ojeda Matus Francisco, cadetes de Policía, demoraron a esta persona en inmediaciones del Hospital Regional Río Gallegos y dieron aviso al 911 para que interviniera personal de la Comisaría Primera.

El acusado había intentado llevarse una bicicleta marca Top, modelo Mega, de color negro y rodado 29, que se encontraba asegurada con su sistema de seguridad.

Tras la intervención de los cadetes, el hombre fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, en la comisaría se recibió el testimonio de la propietaria de la bicicleta, quien además presentó la documentación que acreditaba la titularidad del rodado.

La causa quedó ahora bajo intervención de la Comisaría Primera de Río Gallegos, que continuará con las diligencias para determinar las circunstancias del hecho y la situación procesal del involucrado.

La actuación de los dos cadetes de la Policía de Santa Cruz se destacó dentro del procedimiento, tal es así que desde la institución donde están siendo formados lo remarcaron a través de un comunicado en sus redes sociales: “Reconocimiento a nuestros cadetes: Felicitamos por este medio a nuestros cadetes de 3er año, Martín Segura y Ojeda Matus Francisco, quienes intervinieron ante un hecho ocurrido en el Hospital Regional de Río Gallegos, donde una persona mayor de edad habría intentado sustraer una bicicleta. Los cadetes procedieron a su demora, actuando conforme a las disposiciones establecidas por nuestro Código Procesal Penal, hasta la intervención del personal policial de la jurisdicción, que posteriormente se hizo cargo del procedimiento. Este accionar demuestra la importancia de una formación que integra conocimientos teóricos, preparación práctica y compromiso con el servicio. Continuamos formando y capacitando a nuestros futuros funcionarios policiales”.

La bicicleta que dos cadetes evitaron que un hombre robara.

En tanto, la damnificada utilizó las redes sociales para contar lo sucedido y alertar a la comunidad: “Chorro suelto, si ven esa carita tengan cuidado. Recién me quiso robar mi bici afuera del hospi.. poniendo excusa que se la habían robado a él, pero se la estaba por llevar sin permiso”.