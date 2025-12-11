Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la tarde del miércoles, uno de los ingresos estratégicos a Río Gallegos volvió a ser escenario de un operativo preventivo de gran envergadura. Con un despliegue coordinado entre distintas áreas de la Policía de Santa Cruz, Migraciones e Interpol, se realizó un control exhaustivo de vehículos y personas en el Portal de Güer Aike, un punto que históricamente funciona como barrera de seguridad para quienes entran y salen de la capital provincial.

Según pudo saber La Opinión Austral, el procedimiento se extendió desde las 17:30 hasta las 20:00 del 10 de diciembre y se enmarcó dentro de los lineamientos de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, siguiendo la Orden Operacional N.º 001-SPJeI/25 y el Memorándum N.º 004-“C”-DGPC/2025. La coordinación entre áreas especializadas —Caminera, Enlace contra el Delito Internacional y Migraciones— apuntó a fortalecer la prevención, detectar posibles irregularidades y garantizar que la circulación por la zona cumpla con los parámetros exigidos por la normativa provincial y nacional.

A lo largo del operativo se verificaron licencias, cédulas de identificación vehicular, medidas de seguridad, cantidad de ocupantes y demás requisitos previstos en la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449. Además, se utilizaron de manera alternada tres sistemas clave: SIFCOP, la plataforma MiMinSeg y el sistema i24/7 de Interpol, una red internacional que permite cruzar información en tiempo real para detectar personas buscadas o con restricciones judiciales.

Rodados tras ser controlados por los agentes. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El resultado dejó en evidencia la importancia de este tipo de procedimientos: se controlaron 156 vehículos, entre ellos cinco unidades de transporte de pasajeros, y se identificaron 382 personas, incluyendo 23 ciudadanos extranjeros. Durante la verificación se detectaron dos pedidos de captura vigentes y una averiguación de paradero, todos ellos informados de inmediato a las autoridades judiciales competentes.

La presencia de mandos superiores durante el operativo no fue casual. El despliegue contó con la supervisión del Segundo Jefe de la División Caminera, el titular de la División Enlace y Cooperación contra el Delito Internacional, una inspectora de la Dirección Nacional de Migraciones, el responsable de la Unidad de Coordinación del Ministerio de Seguridad y el propio Superintendente de Policía Judicial e Investigaciones.

Mientras el movimiento vehicular continúa creciendo, especialmente hacia fin de año, la reiteración de estos dispositivos se proyecta como una herramienta clave para ordenar el tránsito, reforzar la seguridad y acompañar el ingreso de quienes llegan a la capital provincial por vía terrestre.