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Una importante investigación por presunta tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) tuvo un nuevo avance este lunes en Río Gallegos, luego de que efectivos de la División Cibercrimen concretaran dos allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad. Como resultado del operativo, dos hombres fueron aprehendidos y se secuestraron numerosos dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias informáticas para determinar su vinculación con la causa.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Río Gallegos, luego de una investigación que se inició a partir de una alerta emitida por la organización internacional Missing Children, que advertía sobre la posible existencia de dos usuarios radicados en la capital santacruceña que habrían almacenado y distribuido material de abuso sexual infantil a través de internet.

Un móvil policial afuera de uno de los domicilios allanados. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El despliegue policial comenzó cerca de las 10 de la mañana de este martes. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el primer allanamiento se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle 18 del barrio San Benito, mientras que el segundo tuvo lugar en un domicilio de la calle Batalla Puerto Argentino al 700. En ambos inmuebles, los investigadores realizaron una minuciosa búsqueda de elementos tecnológicos que pudieran aportar pruebas a la investigación.

Como resultado de las diligencias, los moradores de ambas viviendas fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia. Además, se incautaron computadoras, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y otros elementos considerados de interés para la causa, los cuales serán analizados por especialistas en informática forense.

La investigación se enmarca en el artículo 128 del Código Penal Argentino, que sanciona la producción, distribución, publicación, comercialización, facilitación, tenencia y difusión de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas o de imágenes con fines sexuales que involucren a niños, niñas y adolescentes.

Agentes tomando datos durante uno de los procedimientos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

De acuerdo con la información conocida, el expediente tuvo origen en un reporte generado por la ONG Missing Children, organismo que trabaja junto a distintas agencias internacionales para detectar material de abuso sexual infantil que circula por internet.

Todo el material secuestrado será sometido ahora a pericias informáticas destinadas a establecer si efectivamente existía almacenamiento, intercambio o distribución de archivos vinculados al delito investigado y determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que las actuaciones judiciales continúan en plena etapa de análisis de la evidencia digital. El procesamiento del material informático suele demandar varias semanas debido a la gran cantidad de información que debe ser examinada mediante herramientas forenses especializadas.