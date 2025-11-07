Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dos robos se cometieron en menos de 24 horas en distintos puntos de la ciudad de Río Gallegos, el pasado miércoles 5 de noviembre. Ambos hechos tuvieron similares características: el o los delincuentes aprovecharon la ausencia de los propietarios de las viviendas para forzar su ingreso y así apoderarse de diversos elementos de valor. Es decir, actuaron bajo la modalidad de escruche.

Robo en el barrio Bicentenario

El primero de los hechos ocurrió en una vivienda del barrio Bicentenario, ubicada en la manzana 433, lote 13. Según pudo conocer La Opinión Austral, la propietaria de la casa no se encuentra en la ciudad y el domicilio quedó al cuidado de su tío.

Al llegar al domicilio cerca de las 20 horas, el hombre constató habían forzado la puerta principal de metal color blanco y sustraído una cocina marca Escorial de 10.400 calorías y un calefactor marca Hondley, ambos nuevos.

El denunciante no señaló sospechosos y valuó lo sustraído y dañado en alrededor de $1.500.000. Personal policial de la Comisaría Séptima realizó las diligencias correspondientes en el lugar en conjunto con la División Criminalística.

Otro caso cerca de la Costanera

Casi en simultáneo, alrededor de las 19:00 horas, efectivos policiales recibieron la denuncia del robo en un departamento ubicado en calle Juan Mansilla al 60, casi en el final de la avenida Costanera.

Allí, una joven informó que al regresar a su vivienda encontró una ventana con el vidrio roto y constató el faltante de varios objetos: un televisor Smart Philips de 32 pulgadas, una notebook HP, dos joystick de PlayStation, una plancha y un secador de pelo, auriculares JBL, camperas y ocho tarjetas de crédito a nombre de su ex pareja.

La causa quedó a cargo de la Comisaría Tercera. También fue convocado personal de la División Gabinete Criminalístico, que realizó las pericias correspondientes, mientras que la División de Investigaciones trabaja en la recolección de datos y el seguimiento del caso.