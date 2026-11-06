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A horas de la mañana de este viernes 6 de noviembre, la Policía de Santa Cruz detuvo a dos hombres que andaban en una motocicleta de 150 cc sin patente, con lesiones en los rostros y se resistieron al control. Vecinos de la localidad de Río Gallegos se comunicaron con las autoridades y alertaron que la moto circulaba a alta velocidad.

El procedimiento comenzó alrededor de las 6:10 horas, a partir de un requerimiento del servicio de emergencias 911. Personal del Comando de Patrullas realizó un recorrido por el sector de las calles 13 y 16 Bis y localizó a los dos hombres junto al rodado. Los vecinos que advirtieron la situación brindaron descripciones físicas y de vestimenta.

Al solicitarles la documentación habilitante a los hombres, los efectivos terminaron constatando que no contaban con ella. Durante la intervención, uno de los involucrados reaccionó de manera agresiva e intentó agredir al personal policial. Por ese motivo, ambos fueron reducidos y aprehendidos.

En el lugar también trabajaron efectivos de la Comisaría Séptima y personal de Tránsito Municipal, que secuestró la moto. Los detenidos fueron trasladados al Hospital Regional para recibir una evaluación médica y luego quedaron alojados en una dependencia a disposición de la autoridad judicial competente, mientras se continuaban las actuaciones de rigor.