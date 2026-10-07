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Personal de la Comisaría de Puerto Deseado acudió a una vivienda ubicada en inmediaciones de Lago Argentino y Río Gallegos, luego de recibir una alerta sobre un presunto intento de robo. Al llegar, los policías identificaron a dos hombres que se encontraban cerca del lugar.

Ambos huyeron cuando los efectivos intentaron controlarlos, por lo que de inmediato se desplegó un operativo de búsqueda por distintos sectores de la zona.

De esa manera, el personal de la Sección Motorizada localizó y aprehendió a uno de los sospechosos, mientras que el segundo fue interceptado más tarde por personal de la comisaría.

Los dos hombres fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron aprehendidos a disposición de la Justicia. La investigación busca establecer si tuvieron alguna vinculación con el hecho denunciado.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de turno y del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Puerto Deseado, con competencia en materia Penal y Juvenil, bajo la subrogancia de la jueza Jesica Hernández.