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Dos hombres de 24 años fueron demorados en Puerto Deseado luego de que el personal de seguridad de un supermercado los señalara por intentar llevarse mercadería sin pagar. El episodio ocurrió en el local de La Anónima ubicado sobre la calle Perito Moreno.

La Policía llegó al comercio cerca de las 10:50 del jueves 26 de noviembre, tras recibir un pedido de presencia. El gerente relató que había observado junto al guardia de seguridad cómo los hombres ocultaban productos entre sus prendas y se dirigían hacia la salida.

Cuando atravesaron los arcos electrónicos antihurto, la alarma se activó. El personal del supermercado los retuvo y entregó a la Policía tres barras de chocolate Cofler Block de 300 gramos.

Los sospechosos, identificados por sus iniciales W.A. y B.P., fueron trasladados primero al hospital local para una evaluación médica y luego a la dependencia policial. El Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 dispuso que ambos fijaran domicilio a disposición de la autoridad judicial.

La División de Investigaciones y Narcocriminalidad tomó intervención en el caso.