Un caso que conmocionó a la administración pública santacruceña empieza a esclarecerse. La investigación policial sobre el hurto ocurrido días atrás en el Tribunal de Cuentas de Río Gallegos derivó en dos allanamientos, detenciones y el secuestro de elementos que habían sido sustraídos del organismo.

El episodio, que generó preocupación en ámbitos institucionales por tratarse de un edificio clave en el control de las finanzas provinciales, ocurrió en la madrugada del jueves cuando personas -hasta ese momento- desconocidas ingresaron por la parte trasera del inmueble sin dejar rastros visibles de violencia. Una vez adentro, se dirigieron a una oficina específica y se alzaron con dos CPU y sus respectivas pantallas. Parte del material apareció poco después en inmediaciones de una obra lindera, lo que dio el puntapié inicial para una investigación que, en menos de una semana, permitió individualizar a los sospechosos.

La CPU recuperada por las fuerzas de seguridad. (FOTO: POLICIA SANTA CRUZ)

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que las primeras actuaciones quedaron en manos de la Comisaría Primera, precisamente del Servicio Especial de esa dependencia, cuyo personal constató el ilícito y preservó la escena. Paralelamente, el Gabinete Criminalístico desplegó un trabajo técnico que incluyó levantamiento de huellas y rastros, pericias que más tarde resultarían claves. “Los indicios recolectados fueron fundamentales para orientar la pesquisa”, admitió un investigador cercano al expediente.

La labor se potenció con la intervención de la División de Investigaciones (DDI) y el uso del sistema biométrico nacional “SIBIOS” (NdeR: El Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS) es un registro biométrico centralizado a nivel nacional en Argentina. Su objetivo principal es facilitar la identificación de personas mediante el cruce de datos biométricos y otros datos personales, como nombre y DNI, provenientes del Registro Nacional de las Personas.) que permitió contrastar huellas con bases de datos oficiales. Con esa información, el Juzgado de Instrucción de instrucción penal N°3, a cargo de Gerardo Giménez autorizó allanamientos en dos domicilios de la ciudad: uno en calle Ángela Brunetti al 600 y otro en Héctor Peña al 800.

El segundo sospechoso tras ser detenido por la Policía. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Los procedimientos, realizados este jueves al mediodía, se hicieron la presencia de integrantes de la alta plana de la institución policial y culminaron con la detención de dos jóvenes de 21 y 24 años. En uno de los domicilios se incautó una CPU marca CX, identificada como parte del patrimonio del Tribunal de Cuentas, además de dispositivos móviles de interés para la causa.

Un dato que llamó la atención de los investigadores fue que uno de los detenidos tenía pedido de captura vigente dictado por la Cámara Criminal Oral local, en el marco de una causa por lesiones leves agravadas en contexto de género. “Esto demuestra que la investigación no solo permitió recuperar bienes del Estado, sino también dar cumplimiento a medidas judiciales pendientes”, explicó una fuente policial a este diario.

Las autoridades y un móvil de la fuerza afuera de un domicilio tras ser allanado. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Los aprehendidos quedaron alojados en dependencias de la Policía de Santa Cruz y a disposición de la Justicia, mientras se esperan nuevas medidas que podrían arrojar más resultados. En los operativos participaron autoridades superiores de la fuerza, la Comisaría Primera y la Unidad de Coordinación del Ministerio de Seguridad, en una tarea conjunta que fue destacada oficialmente.