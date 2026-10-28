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Dos motocicletas de la Policía de Santa Cruz chocaron contra un automóvil Fiat Siena este miércoles, alrededor de las 11:30, en la intersección de las calles Lisandro de la Torre y Congreso, en Río Gallegos. Como consecuencia del impacto, uno de los efectivos policiales resultó herido y fue trasladado al hospital.

El siniestro se produjo cuando las motocicletas circulaban por calle Congreso e impactaron contra el Fiat Siena, que transitaba por Lisandro de la Torre.

Tras el choque, uno de los efectivos policiales quedó tendido sobre el asfalto. Foto gentileza: JWS/ JWNews

Según relató el conductor del vehículo involucrado a La Opinión Austral, las dos motos policiales circulaban junto a un patrullero a gran velocidad, mientras se dirigían a atender un requerimiento de urgencia. Por tal motivo, los móviles cruzaron el semáforo en rojo.

El Fiat Siena sufrió daños en la parte trasera de la carrocería. FOTOS: CANDELA MARQUEZ / LA OPINIÓN AUSTRAL

A raíz del impacto, uno de los efectivos quedó tendido sobre la calzada y debió ser trasladado al hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

personal policial y agentes de Tránsito trabajan en el lugar del accidente, mientras la circulación permanece interrumpida en la zona. FOTOS: CANDELA MARQUEZ / LA OPINIÓN AUSTRAL

En tanto, el automóvil sufrió daños en la parte trasera de la carrocería. Su conductor no sufrió lesiones.

Foto gentileza: JWS/ JWNews

Tránsito cortado en la zona del accidente

Personal policial y agentes de Tránsito trabajaban en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y ordenar la circulación vehicular.

Debido al operativo, el tránsito permanecía cortado en la intersección de Lisandro de la Torre y Congreso, por lo que se recomendaba a los conductores evitar la zona y circular con precaución.