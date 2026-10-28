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Dos motocicletas de la Policía de Santa Cruz chocaron contra un automóvil Fiat Siena este miércoles, alrededor de las 11:30, en la intersección de las calles Lisandro de la Torre y Congreso, en Río Gallegos. Como consecuencia del impacto, uno de los efectivos policiales resultó herido y fue trasladado al hospital.
El siniestro se produjo cuando las motocicletas circulaban por calle Congreso e impactaron contra el Fiat Siena, que transitaba por Lisandro de la Torre.
Según relató el conductor del vehículo involucrado a La Opinión Austral, las dos motos policiales circulaban junto a un patrullero a gran velocidad, mientras se dirigían a atender un requerimiento de urgencia. Por tal motivo, los móviles cruzaron el semáforo en rojo.
A raíz del impacto, uno de los efectivos quedó tendido sobre la calzada y debió ser trasladado al hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.
En tanto, el automóvil sufrió daños en la parte trasera de la carrocería. Su conductor no sufrió lesiones.
Tránsito cortado en la zona del accidente
Personal policial y agentes de Tránsito trabajaban en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y ordenar la circulación vehicular.
Debido al operativo, el tránsito permanecía cortado en la intersección de Lisandro de la Torre y Congreso, por lo que se recomendaba a los conductores evitar la zona y circular con precaución.
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