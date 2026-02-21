Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una intervención de emergencia se registró en Puerto Santa Cruz, donde personal de la División Cuartel 7 acudió al acceso del Parque Nacional Monte León tras reportarse el vuelco de un automóvil.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:05 del pasado miércoles, cuando la dotación se desplazó con la unidad de respuesta rápida hacia el lugar del siniestro. Al arribar, los efectivos constataron que el rodado presentaba un cortocircuito activo provocado por la rotura del borne de la batería, situación que ya generaba daños iniciales en el cableado y representaba riesgo de incendio.

Ante ese escenario, los bomberos desarrollaron una maniobra técnica para controlar la contingencia: colocaron el vehículo nuevamente sobre sus ruedas y procedieron a desconectar la batería, eliminando de manera definitiva el peligro derivado de la falla eléctrica y la posible pérdida de fluidos inflamables.

En cuanto a las ocupantes del automóvil, ambas ya se encontraban fuera del vehículo al momento de la llegada del personal de emergencia. De manera preventiva, fueron trasladadas al Hospital de Piedra Buena para la realización de estudios médicos, ya que presentaban golpes producto del vuelco.

El operativo contó además con la colaboración de efectivos de la Comisaría de Puerto Santa Cruz, quienes trabajaron en el resguardo del área y en las actuaciones correspondientes.