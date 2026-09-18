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En una ceremonia de profundo reconocimiento institucional celebrada en la capital provincial, el Jefe de la Policía de Santa Cruz, comisario general Diego Martín Agüero, recibió en su despacho de la Jefatura a dos destacados efectivos que concluyeron exitosamente un prolongado y exigente ciclo de formación universitaria de posgrado e investigación criminal en la Provincia de Buenos Aires.

La recepción oficial estuvo encabezada por Agüero para agasajar formalmente al Oficial Principal Lic. Melian Emiliano Raúl y al Oficial Inspector Lic. Ríos Cristian Alejandro. Durante el encuentro, los cuadros policiales compartieron en detalle los significativos pergaminos académicos obtenidos a lo largo de sus respectivas comisiones de estudio, iniciadas formalmente en el año 2021. En ese marco, la máxima autoridad de la fuerza provincial les transmitió sus sinceras felicitaciones, destacando la vocación de servicio, la disciplina y el alto grado de compromiso profesional demostrado para elevar los estándares de la investigación científica en la región.

El itinerario académico transitado por ambos efectivos refleja un nivel de excelencia y especialización poco común en las fuerzas de seguridad del país. En el caso del Oficial Principal Lic. Emiliano Raúl Melian, su trayecto formativo incluye la obtención en 2024 del título de Licenciado en Criminalística, expedido por la prestigiosa Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Posteriormente, en 2025, alcanzó el título de Calígrafo Público Nacional tras completar la titulación intermedia de Perito en Documentología. Coronando su vasta preparación, en el transcurso de 2026 obtuvo el diploma universitario en Análisis del Lugar del Hecho y culminó los estudios de posgrado correspondientes a la Maestría en Criminalística, graduándose como Máster en Criminalística por la Universidad Internacional Iberoamericana (UNINI México).

En la misma línea de exigencia técnica, el Oficial Inspector Lic. Cristian Alejandro Ríos transitó un camino de superación idéntico en las aulas de Buenos Aires. Tras iniciar su comisión de estudios en 2021, Ríos alcanzó en 2024 la Licenciatura en Criminalística dictada por la Policía Federal Argentina. Un año más tarde, en 2025, se tituló como Calígrafo Público Nacional previa acreditación de sus conocimientos como Perito en Documentología. Su especialización práctica en la escena del delito se consolidó tras cursar la capacitación superior de posgrado, obteniendo el título de Diplomado Universitario en Análisis del Lugar del Hecho.