Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El comienzo del año encontró a los equipos de emergencia de Río Gallegos trabajando a contrarreloj. En la mañana de este jueves 1° de enero, un incendio declarado en una vivienda de pequeñas dimensiones encendió las alarmas en el barrio y obligó a una rápida y coordinada intervención del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, en una jornada además marcada por intensas ráfagas de viento que complicaron las tareas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo establecer que el siniestro se registró en una casa ubicada sobre la calle San José Obrero, donde el fuego afectó una construcción de aproximadamente 12 metros cuadrados. El aviso ingresó en las primeras horas del día, cuando muchos vecinos aún descansaban tras las celebraciones de Año Nuevo, y dio paso a un operativo que exigió precisión y despliegue técnico para evitar que las llamas se propagaran.

Ante la magnitud del incendio, la dotación de una autobomba trabajó con apoyo hídrico de otro móvil. Los efectivos desplegaron dos líneas de ataque de 45 milímetros para combatir el foco ígneo desde distintos frentes, mientras que el uso de herramienta de fuerza tipo Halligan permitió realizar tareas de ventilación forzada, fundamentales para liberar el humo acumulado y mejorar las condiciones de seguridad en el interior del inmueble.

Una autobomba en inmediaciones del lugar. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Según pudo saber este diario, las fuertes ráfagas de viento, habituales en la capital santacruceña pero particularmente intensas durante la mañana, dificultaron el control inicial del fuego y obligaron a extremar las precauciones.

Antes de la llegada de los bomberos, dos personas que se encontraban en la vivienda fueron asistidas y trasladadas de manera preventiva al hospital local por inhalación de humo. Fuentes oficiales indicaron que, si bien no presentaban lesiones de gravedad, el traslado se realizó como medida de resguardo, una práctica habitual en este tipo de episodios para descartar complicaciones respiratorias posteriores.

Mientras el fuego era finalmente controlado, personal de la Comisaría Sexta de la Policía de Santa Cruz trabajó en el lugar asegurando el perímetro y ordenando el tránsito, en tanto que autoridades superiores de la fuerza supervisaron el operativo. El origen del siniestro, en tanto, quedó bajo investigación y será materia de análisis por parte de los peritos especializados, quienes deberán determinar qué provocó el inicio del fuego en la vivienda.

Desde Bomberos recordaron que, tras celebraciones prolongadas y jornadas de descanso, es frecuente que se descuiden medidas básicas de seguridad en los hogares, lo que puede derivar en situaciones de riesgo.

En ese marco, desde la fuerza reiteraron el mensaje preventivo a la comunidad: revisar instalaciones eléctricas, apagar correctamente fuentes de calor y extremar cuidados antes de retirarse a descansar. Al mismo tiempo, destacaron que el personal de Bomberos continúa en alerta máxima y con guardias operativas en toda la provincia durante el feriado de Año Nuevo, preparado para responder ante cualquier emergencia.