Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un accidente de tránsito tuvo lugar esta mañana jueves en la ciudad de Río Gallegos, cuando una camioneta Fiat Strada colisionó con una motocicleta en la que viajaban dos personas. El hecho ocurrió sobre calle Mariano Moreno y Pasaje Thomas Breheney, entre Onelli y Lavalle, en el corazón del Barrio del Carmen, una zona donde el tránsito suele ser intenso.

Según información recabada por La Opinión Austral, la camioneta era conducida por un hombre mayor de edad, mientras que en la motocicleta se desplazaban dos personas que resultaron heridas y debieron ser trasladadas al Hospital Regional de Río Gallegos para recibir atención médica.

Intervino la Policía de Santa Cruz y Tránsito Municipal. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Intervención policial y tránsito interrumpido

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Santa Cruz junto con inspectores de Tránsito Municipal, quienes cortaron la circulación de la calle mientras se realizaban las pericias correspondientes y se aguardaba el parte médico de los heridos.

Fuentes presentes en la escena indicaron que ambos ocupantes de la motocicleta fueron llevados conscientes al centro de salud, aunque hasta el momento no se informó oficialmente su estado de salud.

Fiat Strada involucrada en el accidente. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Investigación en curso

El personal policial realizó las actuaciones de rigor para determinar las causas del siniestro, mientras los vehículos involucrados quedaron a resguardo. La esquina donde se produjo el choque permanecerá bajo observación en las próximas horas debido a que es considerada un punto de riesgo para el tránsito vehicular en el barrio.

Las autoridades reiteraron el pedido de precaución al circular por la zona, especialmente en horarios de alta circulación, mientras se esperan novedades sobre la evolución médica de las personas hospitalizadas.