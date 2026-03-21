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Un fuerte accidente de tránsito generó momentos de tensión en las afueras de Río Gallegos, cuando una camioneta que regresaba desde Chile despistó y terminó volcando sobre la Ruta Provincial N° 5. El hecho ocurrió a unos 15 kilómetros de la capital santacruceña, en dirección al paraje La Esperanza, y, pese a la violencia del episodio, no dejó personas con lesiones de gravedad.

El siniestro involucró a una camioneta Ford Ranger XLT de color azul, en la que viajaban dos personas que regresaban desde Puerto Natales. Por causas que aún no fueron detalladas oficialmente, el conductor perdió el control del vehículo, lo que derivó en un despiste seguido de un vuelco que dejó al rodado fuera de la calzada.

En este caso, la violencia del vuelco hacía presumir un desenlace más complejo, aunque afortunadamente la realidad fue otra.

Personal sanitario acudió al lugar y realizó la evaluación correspondiente de los ocupantes. Según indicaron fuentes vinculadas al operativo, ambos se encontraban en buen estado de salud y no presentaban lesiones de consideración, lo que permitió descartar traslados de urgencia o intervenciones médicas de mayor complejidad.

Tras la asistencia inicial, se llevaron adelante las actuaciones administrativas de rigor, tal como ocurre en este tipo de siniestros viales, a fin de dejar constancia de lo sucedido y avanzar en la reconstrucción del hecho. Una vez completadas estas tareas y al no registrarse impedimentos de salud ni otras complicaciones, se dispuso que los ocupantes pudieran continuar su viaje.