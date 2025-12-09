Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Maximiliano Oviedo fue detenido a horas de la tarde noche del lunes pasado en la localidad de Puerto Deseado, tras la muerte de su novia, Sabrina Aylen Vega, madre de una nena que hoy pide por su mamá. Aunque las sospechas de su relación con el fallecimiento de la mujer está en boca de los vecinos y es investigada por la Policía de Santa Cruz, la Justicia no lo confirmó. El hombre sigue detenido y pronto será indagado.

Sabrina junto a su novio Maximiliano Oviedo.

La pérdida de la vida de Sabrina causó un profundo dolor en la comunidad, cansada de la cantidad de hechos de inseguridad que vienen ocurriendo en los últimos días. Todo comenzó alrededor de las 10:10 de la mañana, cuando el departamento de un complejo en que estaba la joven se incendió y a ella la encontraron tendida en el suelo y con sangre en el rostro. La puerta estaba cerrada sin llave y había colocado un objeto que dificultó el ingreso.

Tras las primeras averiguaciones del personal policial y la examinación del contenido de cámaras de seguridad de la zona, se estableció que la mujer había llegado al departamento junto a su pareja -Oviedo- y dejaron en claro que el hombre escapó del domicilio una vez que comenzó el incendio. Siendo sospechoso de haber interferido en la muerte de Sabrina, el originario de Caleta Olivia fue detenido mientras se escondía en una zona de campo, pero por una causa anterior.

La detención de Oviedo. Tenía pedido de captura por otra causa.

La muerte de la joven madre fue debido a un ¿incendio accidental o intencional? y ¿por qué Sabrina tenía sangre en el rostro? son los cuestionamientos que, al día de hoy, se encuentran en boca de todos en la ciudad deseadense. Esas son respuestas deberán ser brindadas por la Policía y Justicia de la provincia santacruceña tras el avance de la investigación del hecho. El cuerpo de la joven está en la morgue judicial, a la espera de ser sometido a una autopsia, cuyos resultados arrojaran nuevos datos sobre el modo y horario de fallecimiento.

“Dos tóxicos que no pueden estar separados”

Fuentes policiales confirmaron a La Opinión Austral que Oviedo ya tenía antecedentes por violencia de género, aunque dieron a conocer que ninguna de las denuncias que recibió por este delito tan aberrante fue efectuada por parte de Sabrina. “Lo tenemos detenidos pero por el momento no es por la muerte de la chica, eso es algo que se está investigando”, dio a conocer una fuente a este medio. Se espera que en las próximas horas sea llevado a indagatoria.

La joven era madre de una nena menor de edad.

En medio del fallecimiento de la joven, que se investiga como homicidio y podría llegar a quedar caratulado como femicidio, se conocieron distintas publicaciones en Facebook realizadas por Sabrina días antes. En una foto junto a Oviedo había escrito: “Y así difícil de manejar y yo con un carácter de m… nos entendemos, dos tóxicos que no pueden estar separados, te amo hdp”. En otra, del sospechoso con su hija, puso: “amores de mi vida“.