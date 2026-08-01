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Un nuevo incidente vial se registró este viernes sobre la Ruta Nº 40. La colisión fue detectada por efectivos de la División Unidad Operativa Caminera La Esperanza durante una recorrida preventiva.

El hecho ocurrió a veinte minutos del paraje La Esperanza, en cercanías de la Estancia Los Viejos. Al arribar al lugar, los uniformados constataron la presencia de un Chevrolet Astra que presentaba importantes daños materiales en la parte delantera, evidenciando la violencia del impacto. Tras entrevistarse con el conductor, este manifestó que momentos antes había colisionado con un Renault Clio cuando ambos circulaban sobre la Ruta Nacional N.º 40, aproximadamente veinte kilómetros antes de llegar a Tapi Aike.

El Clio se desplazaba en dirección a Río Turbio, mientras que él había iniciado su viaje desde esa localidad con destino a Río Gallegos para luego seguir hasta Salta. Uno de los aspectos más destacados del procedimiento fue que, pese a los daños sufridos por los vehículos, ninguno de los ocupantes resultó lesionado.

Los efectivos realizaron las constataciones correspondientes y verificaron el estado de los conductores, confirmando que no era necesaria la intervención de servicios sanitarios. Tras las inspecciones, se determinó que tanto el Astra como el Clio conservaban condiciones mecánicas para continuar circulando.

De esta manera, el Renault Clio prosiguió viaje a Río Turbio, mientras que el Chevrolet Astra retomó su marcha hacia Río Gallegos para luego continuar su recorrido hacia la ciudad de Salta.